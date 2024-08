Michał Przybyłowicz, czyli "Żywy Ken", od dobrych kilku lat obecny jest w polskim show-biznesie. Część osób może go także doskonale kojarzyć z telewizji. Celebryta pasjonuje się wróżbiarstwem i występował w tego typu produkcjach. Oprócz tego wziął udział w show TTV "Dżentelmeni i wieśniacy". Pojawił się również w programie "Skandaliści", w którym opowiedział o przebytej metamorfozie. Nie jest tajemnicą, że Michał Przybyłowicz pasjonuje się wyglądem i wręcz ubóstwia eksperymentować z wizerunkiem. Mężczyzna ma na swoim koncie liczne zabiegi upiększające i poprawiające urodę, a także operacje plastyczne. Na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał przed zabiegami? Do sieci wyciekły stare zdjęcia. Możecie go nie poznać.

Tak wyglądał "Żywy Ken" przed operacjami plastycznymi. Jest nie do poznania

Michał Przybyłowicz rozpoczął serię przemian w 2015 roku. Początkowo zaczęło się bardzo niewinnie, dopiero później zaczął regularnie poddawać się różnym zabiegom z zakresu medycyny estetyczne. Jakiś czas temu w rozmowie z reporterką portalu Jastrząb Post "Żywy Ken" wyliczył, jakim zabiegom się poddał.

Jeżeli chodzi o twarz, to była to operacja nosa, lifting brwi, lip lift, czyli podniesienie górnej wargi. No i do tego implanty klatki piersiowej, plus zabieg liposukcji ciała

- zdradził celebryta. Warto dodać, że do sieci co jakiś czas trafiają zdjęcia Michała Przybyłowicza, z czasów, zanim zaczął ingerować w wygląd. Na Instagramie właśnie pojawiała się jedna z tego typu fotografii. Możemy na niej zobaczyć celebrytę bez grama makijażu, a przede wszystkim bez poprawek estetycznych Miał wtedy ciemne włosy, a także zupełnie inne rysy twarzy. Uwagę zwracają też mniej widoczne kości policzkowe. Opisywany kadr możecie zobaczyć na dole strony.

"Żywy Ken" wydał krocie na zabiegi? Sam nad tym nie panuje

W rozmowie z portalem Jastrząb Post Michał Przybyłowicz został zapytany o to, ile wydaje w ciągu roku na zabiegi medycyny estetycznej. Okazuje się, że w grę wchodzą na tyle duże kwoty, że sam celebryta przestał już to liczyć. - Ciężkie pytanie. Jest mi ciężko na to odpowiedzieć, ze względu na to, że ja tego nie liczę, bo myślę, że gdybym to podliczył, to pewnie bym się sam wystraszył - stwierdził.