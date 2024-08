Otar Saralidze znany jest widzom przede wszystkim z trylogii "365 dni". Wielu kojarzyć go może również z serialu "Mecenas Porada" czy filmu "Ślub doskonały". Aktor jest obecnie związany z córką Mirosława Zbrojewicza, choć przed laty uwikłany był w skandal. 34-latek miał wypierać się córki i twierdzić, że ojcem jego dziecka jest Borys Szyc.

Otar Saralidze miał porzucić partnerkę, gdy dowiedział się, że jest w ciąży. Po latach ujawniono prawdę

Aktor, który urodził się w Gruzji, miał niemałe problemy wizerunkowe. Lata temu był związany z Laurą Reiss, którą poznał w 2012 roku w internecie. Modelka wyjawiła, że spotykali się rok, ale, gdy celebryta dowiedział się, że jego ukochana spodziewa się z nim dziecka, miał ją zostawić. "Otar twierdzi, że to nie jego dziecko, ale naprawdę Lea jest jego córką. (...) Napisałam pozew do sądu o ustalenie ojcostwa, alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich. Chciałabym, żeby Otar płacił alimenty i wspomagał córkę finansowo" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem". Miała sugerować, że Otar oskarżał ją o romans z Borysem Szycem, który był wtedy sąsiadem modelki.

Tabloid postanowił na pierwszej stronie obwieścić: "To nie ja jestem ojcem, tylko Szyc!". Agentka Szyca postanowiła zareagować i zapowiedziała pozew przeciwko... Saralidze. "Borys Szyc nie zna ani pani Laury Reiss, ani pana Otara Saralidze" - stwierdziła w oświadczeniu, które przesłała do prasy. Otar zaprzeczył, żeby kiedykolwiek wspomniał o koledze po fachu w tym kontekście. Po pięciu latach wyszło na jaw, że mówił prawdę, a wynikiem przegranego procesu przez "Super Express" jest to, że muszą przeprosić 34-letniego aktora.

Moi drodzy. Kilka lat temu ja oraz jedna niewinna istota zostaliśmy wplątani w aferę medialną, aby tylko ktoś inny mógł mieć z tego korzyści. Czas pokazał swoje, a wyroki sądowe ostatecznie potwierdziły moją prawdomówność oraz kłamstwo drugiej strony. Prawda jak oliwa – zawsze na wierzch wypływa

- napisał na Facebooku Saralidze.

Czy aktor utrzymuje kontakt z córką?

W 2019 roku Laura Reiss udowodniła, że Saralidze jest faktycznie ojcem jej dziecka, co potwierdziły testy DNA. Do dziś nie wiadomo jednak, czy aktor zdecydował się, by utrzymywać kontakt z córką. Od roku jest mężem Katarzyny Zbrojewicz - córka znanego aktora. Ich zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Laura Reiss również ułożyła sobie życie. Wyszła za Marcina Vogla. Para doczekała się bliźniaków. Celebrytka może pochwalić się sporymi zasięgami w sieci - obserwuje ją ponad 270 tysięcy użytkowników.