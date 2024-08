Donald Tusk to jedna z najbardziej znanych postaci polskiej polityki. Od października 2023 roku ponownie został premierem - pełnił tę funkcję w latach 2007-2014, co czyni go osobą najdłużej sprawującą ten urząd w III RP. Wydawać by się mogło, że polityk opływa w luksusach, ale nic bardziej mylnego. Jego posiadłość jest skromna.

Donald Tusk mieszka skromnie. Fragmenty domu pokazuje w sieci

Obecny premier urodził się w Gdańsku i sam wielokrotnie nazywał się Kaszubem. Tusk jest bardzo związany ze swoimi rodzinnymi stronami - a województwo pomorskie jest bardzo bliskie jego sercu. W 1992 roku zdecydował się na przeprowadzkę do Sopotu i mieszka tam do dziś. U jego boku od lat jest ukochana Małgorzata Sochacka, którą poślubił w 1978 roku. Para doczekała się dwójki dzieci - 42-letniego Michała oraz 37-letniej Kasi. Polityk chętnie dzieli się kadrami z rodziną - szczególnie z wnukami, których ma pięcioro. Dzięki temu można podpatrzeć, jak żyje prezes Rady Ministrów.

Gdy Tusk wrócił z Brukseli, dodał zdjęcie, na którym widać zawieszony napis na bramie: "Witaj w domu, dziadku". W tle można dojrzeć posiadłość premiera. Nie jest to jednak pałac, czego wielu mogło się spodziewać. To raczej skromny dom wielorodzinny. Mieszkanie polityka znajduje się na parterze przedwojennej kamienicy. Ma około 60 m2 i trzy pokoje. Dzięki Instagramowi możemy się dowiedzieć, że wnętrza są raczej tradycyjne. Pistacjowe ściany są ozdobione obrazami. Nie brakuje świeczników czy szklanych naczyń. W domu znajduje się wiele książek, a Tusk ma pokaźną biblioteczkę. W środku widzimy niezwykle wysokie kaloryfery. W kuchni można dostrzec drewniany stół, a w oknach białe firany. Premier ma także piwnicę, gdzie trzyma najróżniejsze skarby - książki, naczynia czy nagrody. Znalazły się tam także buty sportowe. Ze względu na rodzinność prezesa Rady Ministrów, laurki podarowane mu przez wnuki są niezbędnym elementem dekoracyjnym wnętrza. Wnuki mają wyobraźnię, bo na ścianie również można dostrzec ich malunki. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia mieszkania Donalda Tuska.

Donald Tusk chętnie dzieli się kadrami z rodziną

Premier jest bardzo dumny ze swojej rodziny, a wnuki są jego oczkiem w głowie. Na jego Instagramie można zobaczyć kadry nie tylko z oficjalnych spotkań czy wydarzeń, ale właśnie rodzinne ujęcia - a przede wszystkim właśnie wnuki. Jak można zauważyć, Tusk doskonale odnajduje się w roli dziadka i chętnie spędza czas z najmłodszymi członkami rodziny. Nie brakuje wspólnych spacerów czy popołudni spędzonych na placu zabaw.