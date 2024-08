8 sierpnia w Warszawie otworzył się butik z luksusowymi okularami, połączony z galerią sztuki - O! Gallery. Event przyciągnął gwiazdy i celebrytów. Pojawiła się nawet słynna pogodynka - Dorota Gardias i nie ma się co dziwić, że wszystkie oczy były skierowane tylko na nią.

Dorota Gardias rozdawała uśmiechy na otwarciu butiku z okularami. Tylko spójrzcie na tę stylizację

Pogodynka wybrała na tę okazję długie, brązowe spodnie, lekko oversize'owe, ale wciąż o bardzo klasycznym fasonie. Widać było, że są lekko za duże w pasie (ale taki miał być efekt, stąd też Gardias pewnie wzięła rozmiar większe, aby były również dłuższe), ale wszystko uratował czarny pasek. Do tego typu spodni świetnie sprawdziła się biały top w formie kamizelki, klasyczna czarna torebka na ramię i czarne sandałki. Na Gardias nawet worek na ziemniaki prezentowałby się świetnie, ale ta stylizacja w stylu smart-casual świetnie sprawdziła się na tego typu wydarzenie. Efekt nonszalancji uzupełniony był rozwichrzoną fryzurą i naturalnym makijażem, który podkreślał promienną cerę pogodynki. Swoją drogą trzeba przyznać, że Dorota Gardias rewelacyjnie prezentuje się w dłuższych włosach z grzywką. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądała Dorota Gardias, a także inne gwiazdy na wcześniej wspomnianym evencie, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Dorota Gardias już tego nie ukrywa! Jest zakochana. Wiadomo, czym się zajmuje jej ukochany

Dziwić się, że Dorota Gardias promienieje, to jak dziwić się, że słońce świeci. Pogodynka od jakiegoś czasu jest zakochana, a nowa miłość pchnęła ją nawet do rozwijania pasji do muzyki. Jak wiemy - z okazji Euro 2024 nagrała piosenkę, która nie wszystkim przypadła do gustu. Aspirująca piosenkarka przyznała ostatnio w rozmowie z Plejadą, że jej nowy partner jest mocno związany z piłką nożną i to on zainspirował ją do napisania wcześniej wspomnianego utworu. Dodała, że nie będzie wszem wobec chwalić się nową miłością, ale też nie będzie jej ukrywać. "Nie bardzo chcę o tym mówić, gdyż nie mam takiej potrzeby, żeby też opowiadać o swoim życiu prywatnym, ale też jestem dorosłą osobą - jestem w związku i też nie mam zamiaru tego ukrywać. Nie będę ukrywać się przed ludźmi, że mam partnera. Faktycznie, mój partner związany jest z piłką nożną" - powiedziała wówczas.