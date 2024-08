Katy Perry o włos od wpadki. W ostatniej chwili złapała bikini

Gwiazdy to tak naprawdę normalni ludzie, z tą jedną różnicą, że każdy ich krok obserwują miliony ludzi. A jak "normalność", to oczywistym jest, że po ciężkim, pracowitym okresie przychodzi czas regeneracji i odpoczynku, czyli upragnione wakacje. Nie inaczej jest w przypadku Katy Perry i jej ukochanego Orlando Blooma, którzy, jak co roku wybrali się na wakacje do Europy.

Katy Perry planuje muzyczny powrót. Ale wcześniej - wakacje. Była o krok od wpadki

Katy Perry zaplanowała sporo czasu w Europie. Nic dziwnego, że chce wykorzystać go na maksa - ostatnio jest stałą bywalczynią studia nagrań, przygotowując nowy muzyczny materiał, który ma ukazać się jeszcze tego lata. Nadzieje są ogromne, ponieważ ma on być spełnieniem marzeń Perry o wydaniu mocno popowo-tanecznego albumu. Po tym, jak gwiazda odwiedziła St. Tropez na Lazurowym Wybrzeżu, Londyn i Paryż, postanowiła udać się na bardzo modne i drogi włoskie wybrzeże Amalfi (kierunek ten wybierają gwiazdy i milionerzy). Paparazzi przyłapali Perry i Blooma na plażowaniu i pluskaniu się w wodzie. To, co zwracało uwagę to wysportowane ciała aktora i piosenkarki, śmiało poodsłaniane w kostiumach kąpielowych. Perry postawiła na dwuczęściowe bikini. Jego górna część była wiązana na szyi. Nie był to chyba dobry wybór na zabawy w wodzie. Wszystko dlatego, że góra od stroju nieomalże zsunęła się, gdy Katy próbowała wyjść z wody. Na szczęście gwiazda w ostatniej chwili złapała niesforny stanik, a paparazzi nie pstryknęli zdjęcia, które mogłoby krępować piosenkarkę.

Katy Perry będzie miała hit lata? Takie są podejrzenia fanów

Katy Perry niedawno była również widziana w Barcelonie, gdzie wychodziła ze studia. Jak wiadomo, utwór "Lifetimes", nad którym pracowała, zostanie wydany 9 sierpnia i już jest uważany za hit późnego lata. Katy próbowała już pokazać co nieco swoim fanom i na Instagramie publikowała zdjęcia z podróży po Europie w bikini. Podpisała je w zabawny sposób: "Dziewięciu z dziesięciu ekspertów twierdzi, że "Lifetimes" może wyleczyć chorobę lokomocyjną". Perry udostępniła również 30 sekund utworu, a fani dosłownie piali z zachwytu. "To będzie mocne uderzenie i nie możemy już dłużej czekać" - pisali wyraźnie podekscytowani.