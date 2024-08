Andrzej Duda po intensywnych tygodniach wybrał się na urlop. Prezydent niedawno powrócił z Paryża, gdzie pojawił się ze względu na otwarcie igrzysk olimpijskich. Nie uniknął jednak modowej wpadki, a u jego boku wówczas zabrakło małżonki. Tym razem oboje udali się na kilka dni do Juraty do ośrodka prezydenckiego. Fotoreporterzy co jakiś czas przyłapują Andrzeja Dudę, kiedy ten relaksuje się na urlopie. Sieć niejednokrotnie obiegły już zdjęcia prezydenta, który z zaciętością szusował na nartach, albo wypoczywał na plaży bez koszulki, dzierżąc w ręce dmuchanego kraba. Jak w tym roku wyglądał jego urlop? Nie przebiegał w leniwej atmosferze.

Andrzej Duda szalał z żoną na skuterze. W tym roku też zapomniał o istotnej rzeczy

Andrzej Duda czas wolny od obowiązków wykorzystał na aktywny wypoczynek. Razem z Agatą Dudą udał się na przejażdżkę skuterem wodnym. Małżonka polityka siedziała za nim i obejmowała go w pasie. W sieci pojawiły się zdjęcia prezydenta, który w asyście funkcjonariuszy Straży Granicznej szalał na wodzie. Co istotne, para prezydencka nie zapomniała o kamizelkach ochronnych, zabrakło jednak kasków. W przeszłości zachowanie Andrzeja Dudy skrytykował Jerzy Dziewulski, były doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. - Szaleńczy rajd prezydenta Andrzeja Dudy skuterem wodnym bez ochronnego kasku na głowie, to skrajna nieodpowiedzialność - powiedział w rozmowie z "Super Expressem". Podczas tego urlopu kasku zabrakło, a Duda oczy skrył za okularami przeciwsłonecznymi. Więcej kadrów z wodnych szaleństw głowy państwa znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Te udało wykonać się jednemu z paparazzo.

Gdzie Andrzej Duda spędza urlop?

Prezydent od lat stawia na relaks w Polsce. Szczególnie upodobał sobie rezydencję na Mierzei Helskiej. Ośrodek, który jest o powierzchni 150 hektarów, ma szereg udogodnień, w tym prywatną plażę, wieżą widokową, basen, saunę, willę dla gości, lądowisko dla helikopterów i przystań dla łodzi. Do dyspozycji prezydenta są nie tylko wille w Juracie. Głowa państwa może odpoczywać także w Zamku w Wiśle, który stanowił dar Ludu Śląskiego dla Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i jego następców, oraz w dworku w Ciechocinku. Z prezydenckich ośrodków wypoczynkowych może korzystać także rodzina prezydenta.