"Z Archiwum X" to jeden z najpopularniejszych seriali kryminalnych. Przygody Foxa Muldera i Dany Scully śledziły miliony widzów. Produkcja doczekała się aż (łącznie z kontynuacją) 11 sezonów. Nic dziwnego, że David Duchovny, który grał główną rolę, zdobył ogromną sławę. Za wielką rozpoznawalnością idzie również wielkie zainteresowanie mediów. Aktor przez pewien czas nie schodził z pierwszych stron gazet. Wszystko przez problemy, z którymi zmagał się w małżeństwie z Leoni. Zobacz, jak obecnie wyglądają aktorzy "Z Archiwum X". Zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Co łączy Muldera i Scully, "Przystanek Alaska" oraz dra House'a?

Nałóg Davida Duchovnego zniszczył małżeństwo z Leoni

W 1997 roku aktor poślubił Teę Leoni. Przez długi czas para tworzyła całkiem zgrane małżeństwo. Zakochani doczekali się nawet dwójki dzieci, córki Madelaine West i syna Kyda Millera. Niestety sielskie życie skończyło się po 17 latach. Na jaw wyszło, że Duchovny miał być uzależniony od pornografii i seksu. Leoni nie chciała od razu przekreślać męża. Aktor poszedł na odwyk, ale niestety niewiele to dało. W 2014 roku para oficjalnie wzięła rozwód. Trzy lata później David związał się z młodszą o 33 lata piłkarką Monique Pendleberry. Nie sposób jednak nie wspomnieć o jeszcze jednej kobiecie, z którą aktor był bardzo blisko.

O tym romansie mówili wszyscy. Czy Duchovny faktycznie spotykał się z Gillian Anderson?

Gwiazdor przez lata współpracował z Gillian Anderson na planie "Z Archiwum X". Nic dziwnego, że w końcu pojawiły się plotki o rzekomym romansie. Atmosferę w pewnym momencie podgrzała dwuznaczna sytuacja. Duchovny właśnie promował swój debiutancki album. Podczas wydarzenia w Nowym Yorku pojawiła się również Gillian, która wchodząc na scenę, pocałowała aktora. Sam Duchovny przyznał, że sytuacja niepotrzebnie była rozdmuchana przed media. "Gdy widzę Gillian, całuję ją na powitanie. Jest moją przyjaciółką. Jeśli jestem na scenie i ona podchodzi, żeby ze mną zaśpiewać, to pocałuję ją na powitanie. Chciałbym, żeby serial był wystarczający. Nie rozumiem, dlaczego ludzie chcą więcej od Gillian i ode mnie. Naprawdę nie rozumiem. Możecie mieć Muldera i Scully i to musi wystarczyć" - mówił swego czasu dla TV Line. ZOBACZ TEŻ: Najbardziej kontrowersyjny odcinek "Z Archiwum X". Bez ostrzeżenia wyemitowano go tylko raz