Chajzer reaguje na słowa Miszczaka: To telewizja nie jest gotowa na mnie

Filip Chajzer przez pewien czas był związany ze stacją TVN gdzie prowadził chociażby "Dzień dobry TVN". Rozstał się jednak z telewizją i skupił na biznesie. Otworzył budkę z kebabem. Udział prezentera w "Tańcu z gwiazdami" mógł jednak sugerować, że zwiąże się z Polsatem. Pojawiły się sugestie, że Chajzer może być jednym z prowadzących śniadaniówkę "halo tu polsat". Mówiono też o wznowieniu kultowego teleturnieju "Idź na całość!", który przed laty prowadził ojciec prezentera, Zygmunt Chajzer. Okazało się jednak, że Edward Miszczak miał jednak inne plany. W jego opinii prezenter nie nadaje się obecnie do prowadzenia programu na żywo. Teraz Filip Chajzer odniósł się do wypowiedzi dyrektora programowego stacji.

Edward Miszczak gorzko o Chajzerze: Nie jest gotowy do pracy na żywo

Podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu Edward Miszczak został zapytany o to, czy myślał o zatrudnieniu Filipa Chajzera. W opinii dyrektora programowego stacji prezenter nie nadaje się obecnie do prowadzenia programu telewizyjnego. - Jesteśmy za dużą stacją, żeby indywidualnie rozważać kwestie kontaktów na rynku. Jak sama pani powiedziała, to są trzy dni w tygodniu, więc Filip się w tym zestawie nie zmieścił. Prywatnie myślę, że nie jest gotowy do pracy na żywo - stwierdził Edward Miszczak w rozmowie z Plejadą.

Chajzer zareagował na słowa Miszczaka: Tak mnie wczoraj pięknie rozbawił

Filip Chajzer zdążył już zareagować na słowa byłego szefa. Opublikował nagranie w mediach społecznościowych, na którym zwrócił się do Edwarda Miszczaka. - Uwielbiam dyrektora Edwarda Miszczaka. Naprawdę, szczerze kocham. Taki mój telewizyjny tata. I ten mój tata telewizyjny tak mnie wczoraj pięknie rozbawił, bo powiedział, że ja nie jestem gotowy do pracy w telewizji. Edwardzie, to telewizja nie jest gotowa na mnie - powiedział Filip Chajzer na Instagramie. - A poza tym nie po to odchodziłem z telewizji, żeby teraz myśleć o tym, czy jestem od niej zależny. I żeby zależeć od czyjegoś "widzimisię". Podziękował. I zapraszam na kebaba. Kocham swoją robotę - dodał prezenter.