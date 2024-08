Elżbieta Skrętkowska przez lata związana była z TVP. Pracowała jako reżyserka programów rozrywkowych. To ona jest pomysłodawczynią i producentką "Szansy na sukces". Po odejściu Wojciecha Manna program przestał być realizowany, jednak powrócił w 2019 roku, gdy prezesem stacji był Jacek Kurski. Wówczas Skrętkowska odmówiła współpracy, bo nie wyobrażała sobie pracować w TVP za czasów poprzedniej władzy. Po jej zmianie miała nadzieję, że dowie się, dlaczego ktoś inny podpisywany jest pod scenariuszem "Szansy na sukces", który ona wymyśliła. Jak ujawniła Plejadzie, doszło do spotkania z obecnymi władzami TVP, które jednak nie przebiegło ono po jej myśli. Stacja odpowiedziała na jej słowa i przesłała do mediów oświadczenie.

Elżbieta Skrętkowska mocno o spotkaniu z władzami TVP

Elżbieta Skrętkowska w rozmowie z Plejadą powiedziała, jak wyglądało spotkanie z dyrektorem generalnym TVP Tomaszem Sygutem oraz dyrektorem biura programowego Sławomirem Zielińskim. "Gdy przedstawiłam Marzenę Gryzińską (reżyserkę i producentkę, z którą Skrętkowska pracowała wcześniej - przyp.red.) i zasugerowałam, że mogłaby zająć się 'Szansą…', spotkało się to z mocnym sprzeciwem. Usłyszałam, że TVP ma już przecież swoją ekipę. Po chwili pan Zieliński zapytał: 'To co, my nie mamy prawa do tego, żeby zmieniać program i robić z nim, co chcemy?'. Nie sądziłam, że dyrektor biura programowego TVP nie orientuje się nawet, jak wygląda prawo autorskie w Polsce. Przecież w ustawie wyraźnie jest napisane, że bez zgody autora nie można przeprowadzać żadnych zmian" - powiedziała. Skrętkowska miała także usłyszeć od Sławomira Zielińskiego, że "program to zwyczajne karaoke i każdy może stworzyć coś takiego".

TVP odpowiada na wywiad Elżbiety Skrętkowskiej

Telewizja Polska przesłała do naszej redakcji oświadczenie. "W nawiązaniu do wypowiedzi Elżbiety Skrętkowskiej, która rozpowszechnia w mediach nieprawdziwe informacje na temat audycji 'Szansa na sukces', informujemy, że jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tego formatu jest Telewizja Polska. Telewizji Polskiej przysługuje wyłączne prawo do realizacji audycji, prawo do jej formatowania oraz prawa do znaku towarowego" - dowiadujemy się.

Elżbieta Skrętkowska przez wiele lat była etatowym pracownikiem TVP i wszelkie prawa do tworzonych przez nią utworów nabywał, z mocy prawa, pracodawca. Również po przejściu na emeryturę, pisząc scenariusze i reżyserując "Szansę na sukces" na zamówienie TVP, Elżbieta Skrętkowska każdorazowo przenosiła na Telewizję Polską wszelkie prawa autorskie oraz prawa do kontynuacji

- czytamy. "Warto dodać, że w 2019 roku, po wznowieniu realizacji 'Szansy na sukces', Elżbieta Skrętkowska odrzuciła propozycję pracy w charakterze reżyserki lub konsultantki merytorycznej audycji i rozpoczęła eskalację nieuzasadnionych żądań natury finansowej. Ostatnią aktywność Elżbiety Skrętkowskiej w mediach traktujemy jako kontynuację tych żądań. Jednocześnie zapewniamy, że Telewizja Polska szanuje i troszczy się o autorskie prawa majątkowe wszystkich twórców. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że tylko w 2023 roku Telewizja Polska przekazała twórcom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania ponad 100 mln złotych" - brzmi treść oświadczenia.