Krzysztof Ibisz od lat jest twarzą i niekwestionowaną największą gwiazdą stacji Polsat. Nie ma się co dziwić - kocha kamerę, jak się okazuje - z wzajemnością. We wtorek odbyło się uroczyste przedstawienie ramówki Polsatu, więc prezentera nie mogło na niej zabraknąć. Nasza reporterka Karolina Sobocińska zapytała Ibisza o powrót kultowego teleturnieju, który prowadził - "Awantura o kasę", a przy okazji zorientowała się, jak wygląda podział finansów w domu prezentera.

Zobacz wideo Krzysztof Ibisz i jego żona mają "awanturę o kasę"? "Mamy wspólne konto"

Krzysztof Ibisz nie ukrywał, że cieszy się z powrotu jego antenowego "dziecka" do ramówki. Pochwalił się, że do programu zgłosiło się więcej chętnych niż do jakiegokolwiek programu rozrywkowego na przestrzeni ostatnich piętnastu lat w Polsacie, co oznacza, że Polacy zdecydowanie "lubią wracać tam, gdzie byli już" (i kochają programy, które już widzieli). W kwestii finansów w jego domu przyznał, że nie ma u nich "awantury o kasę", a wraz z żoną mają wspólne konto bankowe.

Absolutnie. My jesteśmy bardzo zgodni, mamy wspólny budżet. Wszystko mamy wspólne. Także "awantury o kasę" nie ma

- powiedział Krzysztof Ibisz w wywiadzie z Plotkiem. Dodał również, że wraz z ukochaną nie może doczekać się narodzin dziecka. Przyznał, że idealnie odnajduje się w roli ojca. - Bardzo cieszymy się z naszego oczekiwania i spełnienia, które w połowie listopada pojawia się na świecie - podkreślił prezenter. Więcej kadrów z Krzysztofem Ibiszem znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Krzysztof Ibisz ma obawy przed narodzinami czwartego dziecka?

Krzysztof Ibisz niedawno doczekał się trzeciego dziecka. Już wkrótce jego rodzina znów się powiększy. Ukochana gwiazdora jest w kolejnej ciąży. Pochwaliła się tą informacją w maju 2024 roku. "Będzie nas więcej" - napisała pod zdjęciami na Instagramie trzecia żona celebryty. W rozmowie z Plotkiem prezenter wyznał, czy ma jakieś obawy przed narodzinami kolejnej pociechy. - Absolutnie nie ma. Czekamy, cieszymy się, że będziemy mogli maleństwu pokazać i objaśniać świat. To jest niesamowite - podkreślił Krzysztof Ibisz. Dodał, że jest bardzo dobrze zorganizowany i dzieli się obowiązkami z żoną, więc z pewnością przyjście maleństwa na świat nie wybije go z rytmu zawodowego. ZOBACZ TEŻ: Ibisz wiecznie młody. To zasługa medycyny estetycznej? Ekspert wylicza [PLOTEK EXCLUSIVE]