Powiązania rodzinne bywają różne. Doskonale przekonały się o tym bliźniaczki Brittany i Briana, które poślubiły braci bliźniaków Josha i Jeremy'ego. Obie pary tworzą zgraną i szczęśliwą rodziną, a swoją codziennością chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Zarówno Brittany i Josh, jak i Briana i Jeremy doczekali się dzieci. Nie do wiary, jak wyglądają ich pociechy.

Bliźniaczki poślubiły bliźniaków. W podobnym czasie urodziły też dzieci. "Wszystko robimy razem"

Briana i Brittany są bliźniaczkami jednojajowymi, ich mężowie Josh i Jeremy również. Brittany i Josh oraz Briana i Jeremy poznali się jakiś czas temu na festiwalu bliźniąt. Obie pary niemalże od razu wpadły sobie w oko. Niedługo po pierwszym spotkaniu pary postanowiły sformalizować związki i stanęły na ślubnym kobiercu, by powiedzieć sobie sakramentalne 'tak'. Co ciekawe, po ceremonii wszyscy razem zamieszkali w jednym domu. Dziś tworzą nietypową rodzinę, którą uwielbiają internauci. Wspólnie prowadzą konto na Instagramie, które zgromadziło już ponad 320 tys. obserwujących. Nie dość, że siostry wyszły za dwóch braci bliźniaków, to jeszcze w podobnym czasie obie zaszły w ciąże. Briana i Brittany w styczniu 2021 roku zostały mamami. Chłopcy pojawili się na świcie w odstępie zaledwie kilku tygodni. "Jako identyczne bliźniaczki, które wyszły za identycznych bliźniaków i mają czwartorzędowych bliźniaków, często pytają nas, czy wszystko robimy razem. Odpowiedź brzmi: prawie!" - napisano w jednym z postów na Instagramie. Zdjęcia dwóch par bliźniaków, a także ich dzieci możecie zobaczyć w galerii na górze strony.

Dzieci Briany i Brittany wyglądają prawie jak dwie krople wody. Mają takie samo DNA

Dzieci Briany i Brittany wyglądają niemalże identycznie, co możemy zobaczyć na Instagramie. Warto zaznaczyć, że obaj chłopcy mają takie samo DNA, co oznacza, że są oni bliźniakami czwartorzędnymi. Taka sytuacja jest niezwykle rzadko spotykana i ma miejsce jedynie gdy bliźnięta jednojajowe doczekają się potomstwa z inną parą bliźniąt jednojajowych. Choć na zamieszczonych zdjęciach można dostrzec pewne różnice między dziećmi, to trzeba przyznać, że naprawdę są do siebie bardzo podobni.