Mara Wilson to aktorka, która wystąpiła w wielu popularnych produkcjach. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w "Pani Doubtfire", "Cudzie w Nowym Jorku" oraz "Prostym życzeniu". Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola tytułowej bohaterki w "Matyldzie", która miała premierę w 1996 roku. Podczas kręcenia filmu zmarła mama dziewięcioletniej Mary Wilson. Kobieta chorowała na nowotwór. To bardzo dotknęło młodą aktorkę. "Chciałam być normalnym dzieckiem, zwłaszcza po tym, jak mama zmarła" - tłumaczyła w jednym z wywiadów. Później Mara Wilson postanowiła zniknąć z show-biznesu. Co dziś u niej słychać?

Mara Wilson z "Matyldy" wciąż nosi grzywkę. Prężnie działa w sieci

Mara Wilson nie ukrywała w wywiadach, że aktorstwo to nie do końca jej bajka. Zniknęła z blasku fleszy. Obecnie na próżno szukać jej na ekranie. Spełnia się za to jako twórczyni internetowa. Aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją 247 tysięcy użytkowników. Wilson stara się poruszać w mediach społecznościowych istotne kwestie. Często pisze m.in. o zdrowiu psychicznym, ponieważ sama w przeszłości chorowała na depresję. Trzeba przyznać, że Mary Wilson nie przypomina już małej dziewczynki z filmu "Matylda". Jedna rzecz w wyglądzie aktorki pozostała jednak taka sama - fryzura. Mara Wilson, tak samo jak jej filmowa bohaterka, nosi grzywkę. Chcecie zobaczyć najnowsze zdjęcia gwiazdy "Matyldy"? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Mara Wilson z "Matyldy" o bolesnych doświadczeniach. "Wstydziłam się"

Mara Wilson nie ukrywa, że wstąpienie do branży filmowej w młodym wieku odcisnęło piętno na jej psychice. - Zauważyłam, że zwracam uwagę dużo starszych mężczyzn, co wydawało mi się złe. Googlowałam moje nazwisko, co było okropnym posunięciem - mówiła. Często znajdowała swoje przerobione zdjęcia na stronach dla dorosłych. - Trudno było mi rozmawiać o tym z rodzicami, bo czułam, że jestem dla nich ciężarem. Wstydziłam się – wyjawiła w dokumencie "Dzieciaki z showbiznesu". ZOBACZ TEŻ: Anna Mucha jako dziecko zagrała u Spielberga. Mamy kadr z planu. Po latach wyjawiła, co jej podarował