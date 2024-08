Mają miliardy na koncie i tytuły. Tak wyglądają wnuki Jana Kulczyka

Dominika Kulczyk od lat jest w gronie najbogatszych Polaków. Jej majątek szacowany jest na prawie dziewięć miliardów złotych, a ona stale go powiększa. Córka Jana Kulczyka ma nieruchomości na całym świecie, a ostatnio głośno było o tym, że została właścicielką domu po Marii Curie-Skłodowskiej. Jej pierwszym mężem był Jan Lubomirski-Lanckoroński, który wywodzi się z książęcego rodu. Za to jego majątek jest znacznie skromniejszy niż byłej żony, bo wynosi ok. 500 milionów złotych. Byli małżonkowie mają dziedziców - doczekali się razem dwójki dzieci. Zobaczcie, co o nich wiemy.

Jak wyglądają dzieci Dominiki Kulczyk?

Dominika Kulczyk i Jan Lubomirski rozwiedli się w 2013 roku. Na wielu stronicach akt zostały ujęte kwestie związane z podziałem majątku i opieki nad dziećmi. Byli małżonkowie porozumieli się w tej drugiej sprawie i pozostali przyjaciółmi, by syn i córka nie ucierpieli na ich rozstaniu. Najstarszym dzieckiem milionerów jest Jeremi, który urodził się w 2004 roku. Cztery lata po nim na świecie pojawiła się Weronika Konstancja. Oboje noszą dwuczłonowe nazwisko: Kulczyk-Lanckoroński/-a. Na co dzień mieszkają w Londynie, uczą się w prestiżowych szkołach. Jeremi jest studentem. "Wybrał kierunek zarządzania, z myślą o przyszłym wkładzie w nasze rodzinne przedsięwzięcia, które kiedyś przejmie. Szczęśliwie, odnajduje także satysfakcję w tym wyborze" - chwalił jego ścieżkę edukacji ojciec w rozmowie z "Faktem". Dodał przy tym, że 20-latek jest bardzo ambitny i mocno się angażuje np. w praktyki, dlatego zdarza się, że to ojciec dba o to, by znalazł chwilę na "zwykłe rozrywki młodości". Poza tym stara się być dobrym synem i wnukiem. O 16-letniej Weronice wiemy znacznie mniej. W przeszłości Dominika Kulczyk udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała, że robi bardzo wiele, by ta wyrosła na empatyczną osobę. Przy okazji zdradziła nieco o wychowywaniu dzieci.

Chciałabym, żeby nasze maluchy uczyły się od tych najbiedniejszych radości życia, cieszenia się drobiazgami

- wyznała w rozmowie z magazynem "Mamo to ja". Jeremi i Weronika unikają mediów, choć czasami pojawiają się na salonach. Towarzyszą rodzicom podczas ważnych wydarzeń, gdzie pojawia się śmietanka towarzyska. Tak było np. w maju podczas "biznesowych Oscarów". Jak wyglądają? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Jan Lubomirski-Lanckoroński założył nową rodzinę

Jan Lubomirski-Lanckoroński ponownie się ożenił. Jego wybranką została hrabianka Helena Mańkowska. W 2020 roku powiedzieli sobie "tak" w Pałacu Wielkopolskich w Krakowie. O szczegółach uroczystości możecie przeczytać TUTAJ, bo nie wszystko poszło z planem. Małżonkowie doczekali się córki Elisabeth. Czteroletnia dziewczynka także często towarzyszy rodzicom podczas różnych uroczystości.