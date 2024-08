Filip Bobek jest jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Bez wątpienia największą rozpoznawalność przyniosła mu rola w "BrzydUli", ale widzowie mieli okazję oglądać go także w innych produkcjach takich jak: "Przyjaciółki" czy "Na dobre i na złe". Już niebawem Filip Bobek znowu powróci na ekrany. Tym razem będzie on testować swoje umiejętności na parkiecie w programie "Taniec z gwiazdami". Nie wielu jednak wie, że aktor ma również inny ukryty talent, którym podzielił w jednym z ostatnich wywiadów. Okazuje się, że jest on pasjonatem gotowania.

Zobacz wideo "Brzydula". Filip Bobek zdradza, czy Marek wybaczy Uli. "Wydawało mi się, że tak, ale scenarzyści dokonali zwrotu akcji"

Filip Bobek podzielił się swoją pasją. W kuchni jest prawdziwym mistrzem. "Cały czas eksperymentuję"

Choć Filip Bobek stroni od mediów i raczej trzyma w tajemnicy nowinki z życia prywatnego, to jakiś czas temu udzielił wywiadu, w którym puścił parę z ust. Aktor podzielił się swoim hobby, jakim jest gotowanie. Wyjawił, że zaraz po zejściu z planu można go znaleźć w kuchni, a przyrządzanie nietuzinkowych potraw oraz łączenie smaków jest jego drugą największą pasją. "Gotować nauczyłem się na studiach, kiedy z niczego trzeba było zrobić coś. Właściwie cały czas eksperymentuję w kuchni. Łączę smaki. W książkach kucharskich z różnych stron świata podpatruję przepisy. Jeśli coś wpadnie mi w oko, próbuję przenieść to do swojej kuchni" - wyznała na łamach magazynu "Viva!" Zdjęcia aktora możecie obejrzeć w galerii na górze strony.

Filip Bobek uwielbia gotować. Nie wszystkich dopuszcza do kuchni. "Jestem dyktatorem"

W innym wywiadzie Filip Bobek również opowiedział o swojej pasji do gotowania. Aktor wyjawił, że w kuchni zamienia się w dyktatora i niechętnie dopuszcza innych do wspólnego przygotowywania posiłków. "Odnajduję się w kuchni, a ten, kto ze mną gotuje, też musi znać się na rzeczy. Wiem, że kilku znajomych nigdy do kuchni nie wpuszczę, bo nie mają zielonego pojęcia o gotowaniu" - powiedział w rozmowie z "Galą", po czym dodał: "W kuchni działam szybko, konkretnie. W trakcie gotowania jestem dyktatorem". ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Sienkiewicz zakochała się w żonatym aktorze z trójką dzieci. Była oskarżana o rozbicie rodziny.