Marianna Schreiber po szalonych próbach zostania modelką (wzięła udział w dziesiątej edycji "Top Model" - red.) i polityczką (założyła partię "Mam dość", która została rozwiązana) skupiła się na freak fightach i wstąpiła do Wojska Polskiego, z czego była bardzo dumna.

Marianna Schreiber wyleciała z wojska. Padły mocne zarzuty

W środę 7 sierpnia poinformowała jednak za pośrednictwem Instagrama o tym, że kilkanaście dni temu z mediów dowiedziała się, że ma nie być żołnierką, co zdementowała. Teraz, jak sama przekazała w obszernym oświadczeniu, w jednostce zasugerowano jej odejście. Miało być to podyktowane faktem, że dowództwu rzekomo nie podobają się jej ostatnie aktywności w Internecie.

Jestem zszokowana tym czego dowiedziałam się przed chwilą w jednostce - że moje ostanie aktywności medialne nie podobają się dowództwu w związku z czym powinnam dać sobie z wojskiem spokój. Tylko tak sobie myślę o jakie to aktywności może chodzić? Bo ja przypominam sobie tylko dwa nowe wątki, które pojawiły się od czasu mojej ostatniej rozmowy z moimi przełożonymi (7 dni temu): 1) To, że skrytykowałem kiczowatą szopkę związaną z otwarciem Igrzysk, występ na tychże Igrzyskach pedofila, oraz zawieszenie Przemysława Babiarza. 2) To, że wyśmiałam wulgarną lesbijkę, której życiową pasją jest umożliwienie zabijania dzieci nienarodzonych. A przy okazji stanęłam w obronie Ministra Obrony Narodowej Pana Premiera Kosiniaka- Kamysza

- pisała wyraźnie wzburzona.

Następnie Marianna, ujawniła, że nie chce dłużej być w wojsku, w którym, jak sama przekazała, jeden z jej przełożonych "próbował zaciągnąć ją do łóżka". Padły też słowa o molestowaniu. "Szczerze? W wojsku, które gardzi takimi wartościami jak Bóg, Honor, Ojczyzna to nie mam zamiaru służyć ani dnia dłużej. W takim wojsku, w którym jeden z twoich przełożonych chce cię zaciągnąć do łóżka robiąc ordynarne uwagi dotyczące twojego wyglądu i wykorzystując swój stosunek służbowy. Jeżeli myślicie, że takie przypadki molestowania nie mają miejsca w wojsku, to się mylicie. Sama byłam tego ofiarą. W wojsku zakazane jest wynosić wszelkie informacje na "zewnątrz" dlatego do tej pory bałam się o tym mówić" -zaznaczyła.

Marianna nie da za wygraną. Będzie walczyć w sądzie wojskowym

Marianna w swoich racjach jest nieugięta. W mediach społecznościowych zaznaczyła, że sprawę skieruje do Prokuratury i sądu wojskowego. "Tak jak walczyłabym z wrogiem w obliczu wojny, tak będę walczyć z całym tym wojskowym betonem o to, żebym w dalszym ciągu, mogła dumnie nosić, najpiękniejszy mundur... najpiękniejszy, bo polski. Prokuratura i sąd wojskowy niedługo mnie poznają" - napisała. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z rzecznikiem Wojsk Obrony Terytorialnej i Ministerstwem Obrony Narodowej, jednak do momentu publikacji artykuły nie uzyskaliśmy odpowiedzi. A pełną treść wiadomości, jakie napisała na Instagramie Schreiber, możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

Gdzie szukać pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.