Maja Sablewska przerywa milczenie. Chodzi o jej program. "Będą szokujące"

Maja Sablewska wiele lat temu była menadżerką gwiazd. Pod jej opieką były między innymi Doda, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Edyta Górniak. Praca z artystami najwyraźniej znudziła się celebrytce i jakiś czas temu postanowiła obrać zupełnie inną drogę kariery. Została modową ekspertką i gospodynią programów oferujących uczestnikom całkowite metamorfozy wizualne. Prezenterka zdradziła, czego możemy się spodziewać w nadchodzącym sezonie "10 lat młodsza w 10 dni z Mają Sablewską".

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Sablewska o relacji z Dodą. "Po tylu latach mamy do siebie szacunek"

Maja Sablewska przekazała zaskakujące wieści. Mówi, co się zmieni w jej programie

Jesienią na antenie Polsat Cafe wystartuje nowy sezon programu "10 lat młodsza w 10 dni z Mają Sablewską". Metamorfozy przeprowadzane przez celebrytkę i jej zespół niejednokrotnie budziły kontrowersje. Bywało, że uczestniczki były niezadowolone z przemiany. Prezenterka zapowiada, że w nadchodzącej edycji nie zabraknie emocji, a wizualne zmiany zgłaszających się kobiet będą jeszcze odważniejsze. Wyznała też, że zmieniło się podejście do oceny wyglądu kobiet przed metamorfozą.

Na pewno będą szokujące metamorfozy, takie, które będą budziły znowu mnóstwo emocji, bardzo to lubię. Natomiast przede wszystkim musieliśmy trochę przeformatować program, dlatego że zmieniło nam się społeczeństwo, a tym samym też zmieniła się ocena drugiego człowieka. Ludzie już tak chętnie nie oceniają drugiego człowieka, bo wiedzą, że mogą sami być ocenieni

- powiedziała w rozmowie z Plejadą. Stylistka zdradziła również, że tym razem szczerość będzie na pierwszym miejscu. "Nie będziemy nic ukrywać. Jeśli bohaterka powie, że jej się nie podoba metamorfoza, to też będzie okej" - wyjawiła.

Maja Sablewska mówi o krytyce. "Jeszcze mocniej podkręcić śrubę"

Sablewska zdradziła także, jak radzi sobie z krytycznymi komentarzami, które spłynęły na nią po kilku odcinkach. Celebrytka przyznała, że bywa dotknięta negatywnymi opiniami, nie pozwala jednak, aby odbijały się one na jej pracy. Nieprzychylne komentarze niekiedy wręcz ją motywują. "Czasami się tym przejmuję, bo jestem tylko człowiekiem i oczywiście, czasami krytyka boli, ale z drugiej strony ona mnie też motywuje do działania i mam wielką ochotę na to, żeby jeszcze mocniej podkręcić śrubę i robić więcej, jeszcze lepsze metamorfozy, bo przez 12 lat pokazałam, że naprawdę potrafię to robić" - mówiła Plejadzie.