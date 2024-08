Gelner W KOŃCU to zrobił! Opublikował romantyczne zdjęcie Cieleckiej

Bartosz Gelner i Magdalena Cielecka tworzą jedną z najpiękniejszych, a zarazem tajemniczych i kontrowersyjnych par w polskim show-biznesie. Nie afiszują się ze swoją miłością, rzadko można zobaczyć ich razem podczas branżowych imprez, starają się także unikać publikowania wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych. Problemem dla wielu jest to, że dzieli ich znaczna różnica wieku, do czego już nieraz się odnosili. Aktorzy nic sobie nie robią z tego, że komuś to nie pasuje, i cieszą się swoim uczuciem. Teraz Bartosz Gelner przygotował prawdziwą niespodziankę dla obserwatorów.

Bartosz Gelner udostępnił zdjęcie Magdaleny Cieleckiej. Co za kadr!

Aktor udostępnił na InstaStories zdjęcie, na którym oznaczył Magdalenę Cielecką. Pozuje ona tyłem do obiektywu, a kadr jest bardzo sensualny i romantyczny. Aktorka ma na sobie sukienkę lub top na cienkich ramiączkach, ręce podniosła do góry, a dłonie wplotła we włosy. W dali widać piękny krajobraz: rysują się góry, a w małych z tej perspektywy budynkach palą się światła. Jest noc, na balkonie, na którym znajdują się Bartosz Gelner i Magdalena Cielecka jest klimatycznie dzięki oświetleniu i dekoracjom w postaci bukietu. InstaStories ukochanego udostępniła także aktorka na swoim profilu. Ten kadr, a także inne zdjęcia aktorów, znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jak w ogóle poznali się Cielecka i Gelner? Spotkali się na deskach teatru, a początkowo połączyła ich przyjaźń. Z czasem zaczęli dostrzegać, że między nimi rodzi się coś więcej. Pierwsze doniesienia o tym, że są razem, pojawiły się w 2019 roku.

Spotykają się od sylwestra. Jak na razie nie mieszkają razem, ale spędzają ze sobą dużo czasu. Magda robi wszystko, by ukryć tę znajomość. Wie, że dzieli ich spora różnica wieku i może to być źle odebrane w środowisku

- wyjawił mediom przyjaciel aktorki. Później oboje udzielali wywiadów, w których, choć mówili o swojej relacji, to jednak nie wchodzili w szczegóły i zapewniali, że nie chcą rozmawiać o łączącym ich uczuciu.

Andrzej Chyra udostępnił zdjęcie Magdaleny Cieleckiej

Jednym z najgłośniejszych związków Magdaleny Cieleckiej był ten z Andrzejem Chyrą. Ich sześcioletnia relacja była bardzo burzliwa - rozstawali się, potem wracali, pojawiały się też doniesienia o zdradach. Definitywnie ogłosili, że nie są już razem, w 2008 roku. Nie pokłócili się, nie było publicznego prania brudów. Do dziś łączą ich serdeczne relacje, a niedawno nawet aktor udostępnił zdjęcia byłej ukochanej i Bartosza Gelnera.