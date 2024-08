Zenek Martyniuk to niekwestionowana gwiazda disco polo. Lider zespołu Akcent niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, a na jego koncerty ściągają prawdziwe tłumy. Chyba trudno znaleźć osobę, która nie słyszałaby jego największego hitu "Przez twe oczy zielone". Prywatnie Zenek Martyniuk od lat związany jest z ukochaną żoną Danutą. Para ma dorosłego syna Daniela, który niejednokrotnie stał się już medialnym bohaterem, głównie za sprawą skandali. Ostatnio jednak syn króla disco polo zakasał rękawy i wziął się do pracy. Poszedł w ślady znanego ojca. Też zrobi karierę? Zenek Martyniuk puścił parę z ust.

Zenek Martyniuk rozgadał się o synu. Zdradził jego plany na przyszłość. "Cały czas się rozwija"

We wtorek 6 sierpnia odbyła się jesienna ramówka Polsatu, która przyciągnęła tabuny gwiazd i osób związanych z show-biznesem. Na wydarzeniu nie mogło oczywiście zabraknąć Zenka Martyniuka. Muzyk promował program "Disco Star", w którym będzie zasiadł przy jurorskim stole. Przy okazji zdarzyło mu się udzielić kilku wywiadów. W jednym z nich wspomniał o synu. Przypominamy, że ostatnio Daniel próbuje rozwinąć skrzydła w karierze muzycznej. Mężczyzna wypuścił już jeden singiel i jak się okazuje ma w planach kolejne. - Próbuje śpiewać, bo nagrał jedną piosenkę, w planach ma kolejne utwory. Cały czas się rozwija i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej - zdradził Zenek Martyniuk w rozmowie z portalem Show News. Zdjęcia króla disco polo możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Syn Zenka Martyniuka rozkręci karierę muzyczną? "Śpiewać każdy może"

W tej samej rozmowie Zenek Martyniuk stwierdził, że rynek muzyczny jest dość duży. Artysta wyjawił, że jeżeli jego syn będzie dalej chciał iść w tym kierunku, to z całych sił zamierza wspierać Daniela w jego muzycznych poczynaniach. - Jak ma takie plany, żeby śpiewać, to dlaczego nie? Dużo ludzi śpiewa, dużo zespołów. Będę wspierać. Trzeba nagrać coś wyjątkowego, coś, co się podoba ludziom. Każdy ma prawo śpiewać, bo śpiewać każdy może, troszkę lepiej lub troszkę gorzej - powiedział.