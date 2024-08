Bogumiła Wander była jedną z gwiazd telewizji. Przez lata pracowała jako niezapomniana spikerka w Telewizji Polskiej. Wielu chwaliło jej prezencję i nienaganną dykcję. 30 lipca w mediach pojawiła się smutna informacja o śmierci dziennikarki. Rodzina długo milczała w kwestii pogrzebu, ale 6 sierpnia wydali oficjalne oświadczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Małgorzata Werner wspomina ostatnie chwile ojca. "Dopóki taty nie zabrał zakład pogrzebowy, cały czas było disco polo"

Co z pogrzebem Bogumiły Wander? Rodzina wydała oświadczenie

Bogumiła Wander przed śmiercią ciężko chorowała. Przez ostatnie lata życia przebywała w specjalistycznym ośrodku w Konstancinie, gdzie miała zapewnioną całodobową opiekę. Było to niezbędne - spikerka zmagała się z chorobą Alzheimera. Jej mąż, Krzysztof Baranowski, co jakiś czas opowiadał o stanie ukochanej. W 2024 roku również się wypowiedział - Dzisiaj po raz kolejny byłem u Bogusi. Na razie nic się nie zmienia, choć choroba zmieniła człowieka - mówił w rozmowie z Pudelkiem. Wander odeszła 30 lipca i wielu oczekiwało na wiadomość o pogrzebie. Do 6 sierpnia rodzina milczała.

Najbliżsi zmarłej nie zabierali głosu w kwestii pochówku przez tydzień. Pytania pojawiały się coraz częściej, aż rodzina postanowiła wydać oficjalne oświadczenie w tej sprawie, które przesłała mediom 6 sierpnia. Jak przekazała, pogrzeb będzie miał charakter prywatny - nie jest znana ani data, ani miejsce pochówku Bogumiły Wander. "Decyzją rodziny data i miejsce pogrzebu nie są podawane do opinii publicznej za pomocą mediów. Zgodnie ze zwyczajem, w kościele, w którym odbędzie się w tym tygodniu msza żałobna, wywieszona jest klepsydra. Na miejsce pochówku zmarła zostanie odprowadzona w gronie najbliższej rodziny". Zdjęcia legendarnej spikerki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ostatni wywiad Bogumiły Wander. Wspominała karierę

W 2016 roku legendarna spikerka porozmawiała z portalem Plejada. Opowiedziała o tym, jak wyglądała jej na początku wyglądała kariera. "Raczej pozytywnie wspominam te lata, nie mam na co narzekać. Wszyscy się znaliśmy, lubiliśmy. Pracowało z nami dużo fachowców. Oczywiście, zdarzało się, że ktoś na nas nakrzyczał... Pamiętam, jak Xymena Zaniewska ostrzegała nas, że jak któraś będzie miała za długie rzęsy, to nam je powyrywa (...). Wszystko zupełnie inaczej wtedy wyglądało" - wyznała. W rozmowie z portalem Newseria wyznała, że tęskni za pracą w telewizji, choć odeszła z własnej woli. "Bardzo tęsknię za telewizją, oglądam bez przerwy, na okrągło, jak tylko mogę. To moje życie przecież, od młodych lat, przez wiele lat. Odeszłam na własne życzenie, może za szybko, tak mi się wydaje, bo mogłam przecież jeszcze dalej pracować" - mówiła wówczas.