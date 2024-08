Program "Trinny i Susannah ubierają Polskę" w 2011 roku zachwycił polskich widzów. Show pojawił się na kanale TVN Style. Trinny Woodall i Susannah Constantine dały się poznać jako stylistki mody. Panie poznały się już w 1996 roku. Wówczas wykorzystały swoją charyzmę i pisały książki o modzie. Później powstało sporo programów z ich udziałem, takich jak "Trinny & Susannah rozbierają", "Jak się nie ubierać", "Poradnia małżeńska Trinny i Susanny", a także "Trinny & Susannah ubierają Amerykę". Po czasie skradły także serca Polek. Co dziś słychać u Trinny i Susannah?

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek-Majdan oceniła styl Lewandowskiej, Rutkowskiego i Schreiber

Były najpopularniejszymi stylistkami mody w Polsce. Co dzisiaj u nich słychać?

Trinny i Susannah wykorzystywały w swoich programach kontrowersyjne sformułowania. Kobiety nie szczędziły słów, oceniając sylwetki i styl ubierania uczestniczek show. Obecnie ich słowa można odebrać jako bodyshaming. Trinny Woodall ma obecnie 60 lat. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją niecałe półtora miliona fanów. Stylistka nadal przykłada uwagę do ubioru i wyglądu. Jakiś czas temu wyznała, że jest uzależniona od medycyny estetycznej i dwa razy w ciągu roku wstrzykuje sobie botoks. Los nie oszczędzał Woodall. W wieku 45 lat przeszła przedwczesną menopauzę. W jednym z wywiadów ujawniła, że ma za sobą dwa poronienia i przeszła dziewięć zabiegów in vitro. W 2003 roku urodziła córkę Lylę. Chcecie zobaczyć, jak Trinny i Susannah wyglądają obecnie? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

O Trinny i Susannah słuch zaginął. Obie są jednak aktywne w mediach społecznościowych

Susannah Constantine również aktywnie działa na swoim profilu w mediach społecznościowych. Kobieta ma jednak znacznie mniej obserwujących od koleżanki, bo ponad 160 tysięcy. Obecnie stylistka ma 62 lata. Doczekała się trójki dzieci. Jej życie również nie było proste. W 2020 roku ujawniła, że jest alkoholiczką. Po używki sięgała już jako nastolatka. Potem zaczęła brać narkotyki, a na pierwszy odwyk trafiła w wieku 21 lat. Od kilkunastu lat jest trzeźwa i przestrzega przed skutkami uzależnienia. Poza tym Susannah pisze książki i jest autorką podcastów. Co więcej, nadal ma kontakt z Trinny. Choć kobiety nie widzą się na co dzień, ich znajomość przetrwała. ZOBACZ TEŻ: Susannah z programu "Trinny i Susannah" walczyła z alkoholizmem. Po raz pierwszy mówi o chorobie. "Zachowywałam się okropnie"

Trinny i Susannah fot. KAPIF.pl