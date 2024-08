W ubiegłej edycji programu Maffashion i Michał Danilczuk wytańczyli trzecie miejsce. Między uczestniczką a tancerzem narodziła się bliska więź, którą sami zainteresowani rozwijali poza parkietem. Po zakończeniu emisji show, widziani byli na ściankach i w innych miejscach publicznych. Wielu podejrzewało Maffashion i Danilczuka o związek, czego oni sami nie potwierdzili. "Michał dla Julii przeprowadził się do Polski, chce być blisko niej. To oczywiście początki związku, ale świetnie rokującego. Nie chcą mówić o tym publicznie - oboje są ostrożni w kontakcie z mediami, cenią swoją prywatność, ale i spokój" - czytaliśmy na Party.pl. Teraz dowiadujemy się, że być może influencerka i tancerz nie są już tak blisko...

REKLAMA

Zobacz wideo Pavlović szczerze o Maffashion. Które miejsce powinna zająć?

Michał Danilczuk z tajemniczą pięknością w Polsacie. To nie Maffashion

"Na ramówce Polsatu pojawił się Michał Danilczuk, podobnie jak wielu znanych z "Tańca z gwiazdami" tancerzy. I tak jak u boku Jacka Jeshke można było zobaczyć ukochaną Hanię Żudziewicz, z którą wymieniali się czułościami nawet na ściance, Danilczuk na ramówkę przybył ze szczupłą blondynką. Nie była to jednak Maffashion - dziewczyna wydawała się być znacznie młodsza od influencerki i miała długie włosy - mówi nasz informator. Zauważył pewien znaczący sygnał.

Tancerz przed wejściem do miejsca, w którym odbywała się gala, trzymał dziewczynę za rękę, jednak gdy zorientował się, że są osoby, które spoglądają w jego stronę, puścił ją. Później, choć nie zabrakło opiekuńczych gestów jak objęcie za plecy, raczej unikał łapania jej za rękę

- dowiadujemy się. Później dostrzegliśmy, że wspomnianą pięknością była Daria Syta, tancerka z programu, która w ubiegłej edycji tańczyła z Maciejem Musiałem. Danilczuk dodał nawet zdjęcie z koleżanką po fachu na InstaStories. Znają się nie od dziś. Zdjęcia tancerza i tancerki znajdziecie w galerii.

Maffashion, Michał Danilczuk KAPiF.pl

Maffashion zabrała Danilczuka na rodzinną komunię. Przypadek?

Poszlak w sprawie relacji influencerki i tancerza jest wiele w sieci. Niedawno głośno było na temat komunii, która odbyła się w rodzinnych kręgach Maffashion. Influencerka zabrała na nią tanecznego partnera, co jeszcze bardziej podsyciło pogłoski o ich bliskiej relacji. "Oczywiście, że swojego związku nie ukrywają przed bliskimi, znajomymi i rodziną, bowiem spędzają razem sporo czasu, to żadna tajemnica" - mogliśmy przeczytać. "To, że Maffashion zabrała Michała na rodzinną komunię, nie jest przecież przypadkiem…" -dowiedzieliśmy się z Party.pl.