Aleksander Kwaśniewski mimo zakończenia politycznej kariery wciąż pojawia się publicznie i często wypowiada się jako ekspert. Były prezydent zazwyczaj proszony jest o wypowiedzi w kwestiach społecznych i dotyczących aktualnych wydarzeń. W rozmowie z portalem Sportowe Fakty WP Kwaśniewski ocenił zachowanie Przemysława Babiarza podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jego zdaniem osobiste poglądy dziennikarzy nie powinny przekładać się na relacjonowanie tak ważnych wydarzeń.

Aleksander Kwaśniewski zgadza się z Donaldem Tuskiem. Sprawa dotyczy zachowania Przemysława Babiarza

Podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu wykonano piosenkę "Imagine" Johna Lennona, a komentujący wydarzenie dla Telewizji Polskiej Przemysław Babiarz stwierdził, że utwór jest wizją komunizmu. Oburzył tym wielu odbiorców i spotkał się ze sporą dozą krytyki. Na pewien moment został nawet wyłączony, ale po fali protestów, w tym także sportowców, przywrócono go do komentowania igrzysk. Co na to wszystko Aleksander Kwaśniewski? W rozmowie z portalem Sportowe Fakty WP jasno wyjawił, co sądzi.

Podpisuję się pod tym, co napisał Donald Tusk. Zachowanie dziennikarza, w myśl zasad panujących w telewizji, było niewłaściwe. Ale reakcja władz stacji – przesadzona i niepotrzebna. Jeśli redaktor Babiarz ma silne poglądy polityczne, to może powinien zmienić pracę i nie zajmować się sportem. A skoro wszyscy o tym wiedzieli wcześniej i zdecydowali, że będzie komentować ceremonię otwarcia, to późniejsze zawieszenie i odwieszenie dziennikarza było niepoważne

- stwierdził Aleksander Kwaśniewski.

Otwarcie igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu. Wykonanie utworu "Imagine" nie było jedyną atrakcją

Podczas tegorocznej ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich przygotowano wiele atrakcji. Wykonanie utworu "Imagine" było tylko małą częścią całości. Na szczególną uwagę zasługuje występ Celine Dion, która zaśpiewała jeden z francuskich przebojów. Wykonała go perfekcyjnie, a po wszystkim zamieściła post na swoim instagramowym koncie. Odniosła się w nim do sportowców. "Wszyscy tak bardzo skupiliście się na swoim marzeniu i czy zabierzecie do domu medal, czy nie, mam nadzieję, że obecność tutaj oznacza, że wam się spełniło! Wszyscy powinniście być dumni - wiemy jak ciężko pracowaliście, aby być najlepszymi z najlepszych. Skup się, idź dalej, moje serce jest z tobą" - napisała na Instagramie Celine Dion.