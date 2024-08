Ci, którzy obserwują Danutę Martyniuk doskonale wiedzą, że żona Zenka lubuje się w drogich markach. Jakiś czas temu piosenkarz wyznał, że za namową żony inwestuje w... luksusowe torebki, które według 57-latki za kilka lat przybiorą na wartości. Od czasu do czasu Danuta zaskakuje swoich fanów nietypowymi kreacjami. Większości z nich podoba się styl Martyniukowej. Wydawało się, że lada moment zostanie okrzyknięta ikoną stylu, a tu proszę, modowy ekspert ma dla niej zupełnie inny tytuł. Chyba jej się nie spodoba. Zdjęcia niektórych stylizacji Danuty znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Sławomir i Kajra zatańczyli na plaży z Zenkiem Martyniukiem i jego żoną. Danuta przeszła metamorfozę. "Jak Shakira"

Danuta Martyniuk skrytykowana przez projektanta. Jej styl? "Kiepski"

W wywiadzie z shownews.pl stylista Daniel Jacob Dali przyznał, że Martyniukowa zasługuje obecnie jedynie na tytuł "królowej disco polo" a nie królowej stylu. "Mimo markowych i drogich projektów można uznać jej styl za kiepski i bardziej przypominający styl z lat 90." - tłumaczył. Później dał jej kilka rad. Gdzie powinna szukać inspiracji? "Powinna dobierać ubrania pasujące do jej sylwetki. Najlepiej jak by wzięła przykład z Kris Jenner. Taki styl pasowałby do niej najlepiej. Elegancko skrojone i dopasowane garnitur. Kolory bieli i czerni byłyby idealne. Danuta uwielbia drogie ubrania, ale jak do tej pory jest bardzo zagubiona w świecie mody dlatego moja porada to zaglądnięcie na profil społecznościowy mamy Kardashianek i wzięcie z niej przykładu" - sugerował Dali.

Danuta Martyniuk o drogich markach. "One najlepiej leżą na kobiecie"

Jakiś czas temu żona Zenka narzekała na polskie sklepy, które nie spełniają jej oczekiwań. Rozczarowana Danuta musi kupować ubrania za granicą. "Lubię dobrze wyglądać i pięknie pachnieć. Wybieram takie marki jak Louis Vuitton, Coco Chanel, Prada, Burberry. Uważam, że one najlepiej leżą na kobiecie. Moje ulubione buty robi Christian Louboutin. Ubolewam, że polskie butiki są słabo wyposażone w te marki. Byłam raz w luksusowej galerii w Warszawie, ale się rozczarowałam asortymentem. Daleko mu do światowego" - skarżyła się Danuta w rozmowie z "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Danuta Martyniuk o rzekomym udziale w "Tańcu z gwiazdami". Strach zapytać!