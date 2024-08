Michał Kołodziejczak niejednokrotnie udowodnił, że ceni sobie dobry wygląd i nie boi się sięgać po drogie marki stawiające na wysoką jakość. Wiceminister rolnictwa tym razem opublikował na portalu X zdjęcie z dużą główką kapusty. Nie ona jednak zagrała tu pierwsze skrzypce. Uwagę zwraca stylizacja polityka, a dokładniej rzecz biorąc jego pasek. W oczy rzuca się złote, charakterystyczne logo, które do złudzenia przypomina to charakterystyczne dla domu mody Gucci.

Michał Kołodziejczak znów to zrobił. Ma słabość do luksusu?

Michał Kołodziejczak od ubiegłego roku jest wiceministrem rolnictwa i posłem KO. Zainteresowanie wzbudza nie tylko dzięki swojej karierze politycznej, ale również za sprawą dopracowanych stylizacji. Kołodziejczak z reguły stawia na stosunkowo zachowawcze kroje, jednak w oczy rzucają się drogie marki. Tym razem na portalu X wiceminister rolnictwa opublikował zdjęcie z kapustą. Całą uwagę skradł pasek - wydawać by się mogło klasyczny i "zwyczajny". Na złotej klamrze dostrzec można jednak niewielkie logo, które do złudzenia przypomina to należące do domu mody Gucci. Cena? Ponad dwa tysiące złotych. Kołodziejczak już jakiś czas temu pokazał, że ma słabość do tej właśnie marki. W marcu lider Agrounii postawił na buty włoskiej marki, które w przeliczeniu kosztują około 3400 złotych. Reporterzy portalu fakt zapytali Kołodziejczaka o to, czy rzeczywiście postawił na tak drogie marki. - Nie komentuję tego, w co się ubieram - krótko odpowiedział polityk.

Wiceminister rolnictwa ma w swojej garderobie droższe łupy. Niedawno mówiło się o innej parze butów

W lipcu Kołodziejczak był widziany, gdy przemierzał ulicę Warszawy w luksusowym samochodzie. Nie przejmował się przepisami - przejechał na czerwonym świetle i zaparkował w niedozwolonym miejscu. Miał wtedy na sobie sportowe buty Off-White x Nike Air VaporMax "The Ten". Cena za parę waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. - To wyjątkowe buty. Dziś nie są takie łatwe do zdobycia. Ja zawsze zwracałem uwagę na obuwie. Kiedy się dużo pracuje, każdy chce też mieć trochę radości z tego, co robi. Ale to nie jest kluczowa moja radość, acz buty faktycznie są okej - powiedział wtedy "Faktowi" Kołodziejczak. Więcej zdjęć lubującego się w drogich markach wiceministra rolnictwa znajduje się w galerii na górze strony.

Michał Kołodziejczak Fot. x.com/@EKOlodziejczak_