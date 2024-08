W poniedziałek 5 sierpnia w Warszawie odbyła się uroczysta premiera drugiego sezonu serialu "Odwilż". Nie mogło na niej zabraknąć głównych bohaterów, jak i gwiazd, które do obsady dołączyły dopiero w drugim sezonie. Niektórym z nich udzielił się wakacyjny klimat.

Ewa Skibińska i Agnieszka Dygant sporo pokazały

Na ściance pozowała gwiazda drugiego sezonu - Agnieszka Dygant. Aktorka słynie z niebanalnego stylu i wie, co zrobić, żeby wyróżnić się na ściance. Aktorka postawiła na rozkloszowane oversize'owe spodnie w kolorze głębokiej czerni, a żeby nie było zbyt ciężko, na "górę" założyła jedynie prosty czarny top. Dzięki temu wszyscy mogli zobaczyć umięśniony brzuch aktorki. Taka stylizacja świetnie sprawdziłaby się na co dzień, jednak Dygant zadbała o to, by uczynić tę stylizację bardziej oficjalną. Wszystko za sprawą białej marynarki o męskim kroju. Całość prezentowała się elegancko, ale i na luzie. Do tego wszystkiego czarne sandałki na szpilce, delikatny makijaż, charakterystyczna fryzura i voila.

Skibińska z biustem na wierzchu, Dygant z odsłoniętym brzuchem i Rozbickim u boku. Gwiazdy brylują na premierze Agnieszka Dygant fot. kapif

Drugą gwiazdą, która sporo pokazała była Ewa Skibińska. Aktorka choć jest piękną kobietą, nie popisała się stylizacją. Choć ubrała się w spódnicę i bluzkę, więc w zasadzie wszystko było na swoim miejscu, to można odnieść wrażenie, że na szybko zgarnęła to, co miała pod ręką. Skibińska do granatowej spódnicy z rozcięciem dobrała koronkową różową bluzkę, która pod wpływem blasku fleszy po prostu prześwitywała, odsłaniając jej biust. Dodatkowo, do wszystkiego dobrała bardzo modne buty Adidas Simba, jednak nie uratowały one tej stylizacji.

Skibińska z biustem na wierzchu, Dygant z odsłoniętym brzuchem i Rozbickim u boku. Gwiazdy brylują na premierze Ewa Skibińska na premierze fot. kapif

Spalony kalifornijskim słońcem Rozbicki skradł show

Nikodem Rozbicki w przerwie od nauki w prestiżowej szkole Lee Strasberg Institute w Los Angeles znalazł czas na to, by zawitać na premierę serialu, w którym gra. To, co rzucało się w oczy to jego muśnięta kalifornijskim słońcem skóra, którą przepięknie podkreślał biały, dopasowany garnitur. Pod nim Rozbicki miał zwykły czarny top, który współgrał z czarnymi włosami. Elementem, który z pewnością się wyróżniał były buty w panterkę. Dobra robota! Więcej zdjęć gwiazd z premiery znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Skibińska z biustem na wierzchu, Dygant z odsłoniętym brzuchem i Rozbickim u boku. Gwiazdy brylują na premierze Nikodem Rozbicki fot. kapif