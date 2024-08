Tak wyglądał Jaś Fasola w młodości. Przystojniak. Poznalibyście go?

Rowan Atkinson urodził się 6 stycznia 1955 roku. To bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych i popularnych brytyjskich aktorów komediowych wszechczasów. Niezależnie od tego, czy wciela się w postać Jasia Fasoli, występuje w "Czarnej Żmiji", czy "Johnny'm Englishu", zapewnia nam rozrywkę od dziesięcioleci. Rowan Atkinson jest jednak najbardziej znany ze swojej pracy na planach takich seriali jak Czarna Żmija i Jaś Fasola. Dużą rozpoznawalność przyniósł mu skecz "Not the Nine O'Clock News" oraz występ w "The Secret Policeman's Ball" z 1979 roku.

Rowan Atkinson to nie tylko Jaś Fasola. Wystąpił także w produkcji o Jamesie Bondzie

Rowan Atkinson poza rolami w serialach komediowych ma na swoim koncie także udział w produkcjach filmowych. Aktor w 1983 roku wystąpił w filmie o Jamesie Bondzie, zagrał nieudolnego pastora w "Cztery wesela i pogrzeb", podkładał głos Zazu w "Królu Lwie" i wystąpił w "Cienka niebieska linia". Zagrał także w dramacie ITV "Komisarz Maigret". Rowan Atkinson odniósł niemały sukces dzięki rolom w filmach o przygodach Jasia Fasoli, a także w trzech produkcjach o Johnny'm Englishu. Aktor potrafi rozbawić do łez nie dzięki humorystycznym tekstom, lecz za sprawą specyficznej mimiki i niebywałego talentu. Mimo upływu lat produkcje z jego udziałem wciąż rozśmieszają i emituje je wiele stacji na całym świecie.

Tak wygląda życie prywatne Rowana Atkinsona. W młodości był naprawdę przystojny

Rowan Atkinson ma dwójkę dzieci ze swoją pierwszą żoną Sunetrą Sasty: Bena i Lily. Do ślubu doszło w lutym 1990 roku. Para poznała się pod koniec lat 80., kiedy Sasty pracowała jako wizażystka w telewizji BBC. Ostatecznie do rozstania doszło w 2014 roku, a rozwód odbył się w listopadzie 2015 roku. Atkinson jest obecnie w związku z Louise Ford. Między nimi zaiskrzyło w 2014 roku. W grudniu 2017 roku ukochana aktora urodziła jego trzecie dziecko. Według "The Richest" majątek Rowana Atkinsona wynosi około 99 milionów funtów, czyli 130 milionów dolarów. Więcej zdjęć potrafiącego rozbawić do łez Rowana Atkinsona, czyli Jasia Fasoli znajduje się w galerii na górze strony.

