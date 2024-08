Doda i Rozenek były na jednej imprezie. 'Dżaga' wpadła na Radzia?

Doda wyszła za Radosława Majdana w 2005 roku. Długo nie byli małżeństwem - do oficjalnego rozwodu doszło w 2008 roku. Później każde poszło w swoją stronę. Piosenkarka ma za sobą kolejne, nieudane małżeństwo z Emilem Stępniem. Obecnie związana jest z podróżnikiem Dariuszem Pachutem. Jeśli chodzi o bramkarza, był związany z aktorką Anną Prus, ale w 2016 roku ożenił się z Małgorzatą Rozenek-Majdan. Obie panie pojawiły się na koncercie Taylor Swift. Amerykanka trzykrotnie wystąpiła w Warszawie. Czy doszło do spotkania byłych małżonków? Prawda została ujawniona.

Czy Doda spotkała się ze swoim eks na koncercie Taylor Swift?

Małgorzata Rozenek-Majdan i Doda nie pałają do siebie sympatią. Obie pojawiły się na jednym z koncertów Taylor Swift. "Perfekcyjna" postawiła na błyszczącą stylizację. Założyła czarną sukienkę w cekiny i kowbojskie buty. Jeśli chodzi o Dodę, ona postawiła na beżowy komplet - bluzkę z szortami. Wypatrzenie się w takim tłumie jest jednak bardzo trudne. Czy doszło do spotkania Radosława Majdana z byłą żoną? Sprawę wyjaśnił drag queen Dżagulec, który towarzyszył Dodzie i Pachutowi na koncercie amerykańskiej gwiazdy. Z tej okazji dodał również zdjęcie i jedna z internautek postanowiła to wykorzystać. "Na Radzia nie wpadła czasami? Też był z Rozenkową" - zapytała użytkowniczka Instagrama.

Dużo było fanów Dody, ale skupiliśmy się na koncercie Taylor, bo to jednak jej wieczór

- odpowiedział, dogryzając jednocześnie Majdanowi i jego żonie. Stare zdjęcia Dody z Radziem znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak Doda skomentowała fakt, że Taylor Swift przemówiła po polsku

Amerykańska piosenkarka postanowiła zaskoczyć w Warszawie. Dwukrotnie przemówiła w języku polskim. Na pierwszym koncercie powiedziała: "Warszawo. Witajcie na Eras Tour". Przy okazji drugiego występu rzekła krótkie "Siema". Swoje trzy grosze wtrąciła Doda, która skomentowała język polski 34-letniej wokalistki. "Taylor Swift wspaniały koncert i super dziewczyna, nauczyła się mówić po polsku lepiej niż co poniektórzy tutaj" - stwierdziła Rabczewska, przy okazji dzieląc się kilkoma ujęciami z koncertu.