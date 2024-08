Klaudia El Dursi wystąpiła w programie "Top Model", który był jej przepustką do kariery telewizyjnej. Od kilku lat prowadzi format "Hotel Paradise". Podczas emisji poprzedniego sezonu dużą uwagę wśród widzów przykuwała szczupła sylwetka El Dursi. Prezenterka wyjawiła, że za utratą kilogramów stały problemy żołądkowo-jelitowe. - One już po prostu tak eskalowały, że przyszedł taki czas, że jedzenie faktycznie sprawiało mi trudność - zdradziła w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN". Jakiś czas temu Klaudia El Dursi wyjawiła, że wszystko wróciło do normy i udało jej się przytyć. Internauci nie przestali jednak komentować jej wyglądu. Musiała interweniować i powiedzieć prawdę.

Klaudia El Dursi w szczerym komentarzu. "Muszę was zasmucić"

Ostatnio Klaudia El Dursi pochwaliła się zdjęciem z wakacji, na którym zapozowała w stroju kąpielowym i jadła pizzę. Uwagę internautów przykuł dekolt prezenterki. Wiele osób sugerowało, że gwiazda "Hotelu Paradise" zdecydowała się na powiększenie biustu. El Dursi postanowiła więc rozwiać wątpliwości obserwatorów i wyjawiła prawdę. "Muszę was zasmucić, nie powiększyłam biustu, a przynajmniej nie sztucznie, urósł jak ja cała. Na wadze plus 16 kilogramów, stąd ta różnica" - napisała Klaudia El Dursi pod zdjęciem. Chcecie zobaczyć omawianą fotografię, która wywołała lawinę komentarzy? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Klaudia El Dursi przekazała pozytywne wieści. Chodzi o powrót do "Top Model"

Jeszcze przed urlopem Klaudia El Dursi pochwaliła się obserwatorom pozytywną informacją. Wróciła na plan programu "Top Model". Już niedługo będziemy mogli oglądać ją w jednym z odcinków w nowej roli. Sprawdzi się jako jurorka i będzie oceniać działania uczestników. "Aj, ile emocji! To był ekstra dzień. Tym razem po drugiej stronie na fotelu jurora w "Top Model". Historia zatoczyła koło" - pisała zadowolona prezenterka w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Klaudia El Dursi nie może opędzić się od fanów. Dostaje od nich nawet intymne zdjęcia. "Różne są fetysze"