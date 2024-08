Patrycja Tuchlińska jest celebrytką, którą na Instagramie zgromadziła 63 tys. obserwujących. To właśnie tam pokazuje swoje ociekające luksusem życie. Od czasu do czasu ukochana starszego od niej o prawie 50 lat milionera Józefa Wojciechowskiego publikuje tam również zdjęcia z dziećmi. Przypomnijmy, że para trzy lata temu doczekała się syna Augusta, a niedawno na jaw wyszło, że 29-latka powitała również na świecie córkę. Teraz partnerka 77-letniego Wojciechowskiego zdradziła, że jej pierworodny skończył trzy lata. Z tej okazji urządziła dla niego przyjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Patrycja Tuchlińska spędza wakacje. Co za widoki!

Patrycja Tuchlińska pokazała, jak urządziła imprezę urodzinową dla trzylatka

Patrycja Tuchlińska chętnie pokazuje na Instagramie swoje zdjęcia. 29-latka najczęściej pozuje w luksusowych miejscach, chwaląc się rajskimi wakacjami. Wygląda na to, że strzeże prywatności dzieci, bo nie pokazuje ich wizerunków (rzadko chwali się też ujęciami z ukochanym Józefem Wojciechowskim). Tym razem jednak pokazała kilka ujęć, na których widać jej syna. Była ku temu okazja, bo maluch świętował trzecie urodziny. Tuchlińska urządziła je nawiązując do ulubionej bajki małego soelnizanta - chodzi o produkcję "Bob Budowniczy". Na imprezie urodzinowej nie zabrakło akcentów przypominających budowę. Była ścianka z grafiką przedstawiającą czerwone cegły, zabawki imitujące takie maszyny, jak koparka czy dźwig. Na stołach pojawiły się bieżniki przypominające asfaltową drogę. Uwagę zwracał też duży, bo trzypiętrowy tort z elementami nawiązującymi do placu budowy. Cała warstwa wizualna przyjęcia była utrzymana w trzech kolorach: żółtym, pomarańczowym i czarnym. Oczywiście na imprezie nie mogło zabraknąć takich atrakcji jak dmuchana zjeżdżalnia czy dmuchany zamek. Zdjęcia z imprezy urodzinowej Augusta (imię chłopca pojawiało się też na jednej z przygotowanych ścianek) znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Córka Tuchlińskiej w drogiej sukience

Przypomnijmy, że córka Tuchlińskiej i Wojciechowskiego otrzymała imię jednej z księżniczek Disneya - Aurora. Jakiś czas temu celebrytka pokazała nagranie, na którym było widać jej pociechę. W oczy rzucało się, że 29-latenia mama wystroiła córkę w kreację od... Versace. Różową sukienkę dziewczynki w stylu morskim można kupić za ponad 1600 zł (a dokładnie 325 funtów, co w przeliczeniu daje około 1639 zł). Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.