Cezarego Żaka nikomu przedstawiać nie trzeba. Aktor zapisał się w polskiej kulturze ikonicznymi rolami. Wszyscy z pewnością pamiętają go jako Karola Krawczyka z "Miodowych lat". Nie sposób zapomnieć również o jego popisach w "Ranczu". Żak wcielał się wtedy w dwie postaci naraz (księdza i wójta). Granie brata bliźniaka było nie lada wyzwaniem. Okazuje się, że w rzeczywistości aktor również ma brata. Nie bliźniaka, a sporo starszego. Kto nim jest? Zdjęcia braci znajdziecie w galerii na górze strony.

Brat Cezarego Żaka wychowywał się z nim od małego. To wcale nie takie oczywiste

Chodzi oczywiście o Tadeusza Drozdę. To znany satyryk, którego wielu z was może kojarzyć z emitowanego niegdyś programu rozrywkowego "Śmiechu warte". Drozda ma obecnie 75 lat. Komik jest bratem ciotecznym Cezarego Żaka. Mężczyźni wychowywali się razem od małego, ponieważ mama Tadeusza zmarła bardzo młodo. "Moja rodzona mama zmarła wcześnie. Potem opiekowała się, tak można powiedzieć, nami mama Czarka. I to ona była moją mamą" - mówił Drozda w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Kobiety były rodzonymi siostrami. Nic dziwnego, że matka Żaka wzięła pod opiekę Tadeusza. W jednym z wywiadów z "Super Expressem" aktor przyznał, że z uwagi na sporą różnicę wieku (12 lat), nie pamięta zbytnio Drozdy z dzieciństwa.

Cezary Żak jest z żoną już prawie 40 lat

Para poznała się jeszcze w trakcie studiów. W wielu wywiadach Katarzyna Żak podkreślała, że miała prawdziwe szczęście, znajdując właściwego mężczyznę w tak młodym wieku. W rozmowie z "Vivą!" aktorka przyznała, że nie wyobraża sobie bez niego życia. "Zawsze mogę na niego liczyć, cokolwiek mi się dzieje, zawsze do niego pierwszego dzwonię. Jeżeli zdarzy się coś złego, on ze swoim stoickim spokojem wszystko mi wytłumaczy. (...) Bycie w związku to jest ciągła praca, uczenie się siebie nawzajem, akceptowanie naszych niedoskonałości, też wybaczanie sobie. On żyje z moimi wadami, a ja z jego" - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Cezary Żak i Artur Barciś do dziś grają razem. Są przyjaciółmi? "Trudno do niego dotrzeć"

Katarzyna i Cezary Żakowie KAPiF