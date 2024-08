Doda i Pachut nie kryją już szczęścia. "Rodzina się powiększyła"

Doda ma za sobą kilka nieudanych relacji. W 2023 roku po raz pierwszy pojawiły się plotki o jej nowym partnerze. Niedługo później wyszło na jaw, że to Dariusz Pachut. 38-letni mężczyzna spełnia się zawodowo jako ratownik medyczny. Działa również jako podróżnik i sportowiec. Nie zobaczymy go jednak na wielu zdjęciach z piosenkarką. Para stara się ograniczać swój udział w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak oboje pochwalili się radosną nowiną.

Rodzina Dody się powiększyła. Poznajcie jej nowych członków rodziny

Doda aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie śledzi ją niecałe dwa miliony użytkowników. Wokalistka właśnie pochwaliła się kadrem z życia prywatnego. Okazało się, że jej rodzina się powiększyła. Gwiazda ma nowego psa. "Wolfie i Foxy. Mam teraz dziką obstawę postawnych i groźnych braci w boju, jakby co" - napisała Dorota Rabczewska pod uroczymi fotografiami z pupilami. Zdjęcia publicznie skomentował Dariusz Pachut, który zamieścił w sekcji komentarzy emotikonę serca. Jak wiadomo, Wolfie był z piosenkarką już wcześniej. "Jakie słodziaki", "Najlepsza obstawa w mieście", "No to Wolfie teraz będzie miał z kim się bawić", "Rodzina się powiększyła" - pisali zachwyceni fani. Zdjęcie Dody z nowymi członkami rodziny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Doda szczerze na temat swojej relacji. Żałuje, że kiedyś pokazywała partnera w mediach społecznościowych

Na początku związku z Pachutem, Doda z chęcią pokazywała romantyczne zdjęcia z ukochanym. To jednak należy do przeszłości. W programie "Doda. Dream Show" wokalistka wyznała, że żałuje, że nie podjęła decyzji o ograniczeniu wystawiania na publiczną ocenę szczegółów z życia prywatnego. "Byłam głupia, bo sto razy mówiłam, że nie będę pokazywać swojego związku w sieci, a mój jedyny progres był taki, że nie chodziłam na ścianki i nie dawałam żadnego wywiadu, a jednak na Instagramie też nie można pokazywać. […] Muszę wyciągnąć wnioski. Jak teraz nie wyciągnę wniosków, to już nie wiem. Jeżeli jest jakikolwiek moment, żeby to zatrzymać, zmienić, to chyba to jest ten – wyjaśniła wokalistka.

