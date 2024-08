Sandra Kubicka wraca powoli do siebie po niedawno przebytej ciąży. Śmiało można powiedzieć, że influencerka jest teraz mamą na "pełen etat". Choć w wolnych chwilach stara się ogarniać zawodowe sprawunki, to nie da się ukryć, że najwięcej uwagi zabiera jej Leonard. Baron stara się pomagać jak może, ale Afromental ostatnio sporo koncertuje. Nic dziwnego, że młodej mamie czasem puszczają nerwy. Tym razem Kubicka wrzuciła mocny wpis uderzający w mężczyzn. Za co im się oberwało?

Sandra Kubicka grzmi w najnowszej relacji. "Nie daliby rady"

Influencerka nie ukrywa, że połóg bywa momentami bardzo trudny. Ostatnio Kubicka zmaga się z wypadającymi włosami. Na najnowszym zdjęciu widzimy umywalkę pełną kosmyków. Zdenerwowana Sandra postanowiła wyładować swoją frustrację. "Kiedyś uważałam, że kobiety i mężczyźni mają równie ciężko w życiu. Dziś na pierwszym miejscu lądują matki. Według mnie one mają najbardziej przerąbane. Każdy ojciec powinien nosić je na rękach i dbać o nie jak o jajko, serio. Nie daliby rady wytrzymać tygodnia ze wszystkimi objawami, które doświadczają kobiety w ciąży i matki w połogu" - zaczęła. Później zwróciła się do mężczyzn, którzy zostawiają swoje kobiety w ciąży lub po porodzie. Według niej, każdy z nich jest "c****m". Zdjęcie, o którym mowa znajdziecie w galerii na górze strony.

Sandra Kubicka znów pokazała bliznę po porodzie. Zwróciła się do matek

Każdy, kto obserwuje modelkę na Instagramie, wie, że Sandra Kubicka czasem zamieszcza zdjęcia, które niektórych oburzają. Niedawno modelka znów pokazała bliznę po cesarskim cięciu. We wpisie zwróciła się do wszystkich matek, które wstydzą się pokazywać ciało po porodzie. "Halo mamy! Wstydzicie się swojej blizny? Ja nie! Powiem więcej - jestem z niej dumna. To znak, że jestem mamą. To symbol, który przypomina mi, ile przeszło moje ciało, aby Leoś był z nami na świecie. (...) Ta blizna to symbol mojej super mocy" - pisała dumna. ZOBACZ TEŻ: Burza na Instagramie Sandry Kubickiej. Celebrytka nie wytrzymała. Wkurzona nie przebierała w słowach