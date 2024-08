Katarzyna Zielińska dała się poznać jako utalentowana aktorka. Po godzinach gwiazda "Listów do M." czy "Och, Karol 2" działa również w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie zebrała ponad pół miliona fanów. Ostatnio pokazała obserwatorom kolejną fotografię z ukochanym. Pokusiła się o uroczy post z okazji 11. rocznicy ślubu z Wojciechem Domańskim. "Mówimy sobie 'kocham' i 'dobrego dnia' zawsze, kiedy się rozstajemy. Nawet gdy idziemy do pracy. To ważne. Życzcie nam zdrowia i słonecznych dni. Resztę mamy! Siebie. 11. rocznica dzisiaj nam stuknęła! Yeah! Jak to się mówi, szmat czasu i miłości!" - napisała Zielińska pod postem. Mało kto wie, kim jest ukochany aktorki.

Katarzyna Zielińska świętuje 11. rocznicę ślubu z mężem. Kim jest jej ukochany?

Katarzyna Zielińska zebrała mnóstwo pozytywnych komentarzy pod postem dotyczącym rocznicy ślubu. Fani byli zachwyceni, widząc kadry aktorki z mężem. "Miło się patrzy, samych dobroci na dalsze lata", "Kasiu zdrowia i samych pięknych słonecznych dni pełnych miłości" - pisali obserwatorzy.

Wojciech Domański stroni od show-biznesu. Mężczyzna zawodowo zajmuje się finansami. Co więcej, studiował na prestiżowej uczelni listy Ivy League - Harvardzie. Ma również znajomości w polityce. "Wojciech Domański jest siostrzeńcem znanego w regionie przedsiębiorcy i byłego posła PSL, Stanisława Pasonia. Być może to pod jego wpływem także zapragnął zająć się finansami i biznesem" - taka informację podał "Dobry Tygodnik Sądecki". Jesteście zaskoczeni? Więcej zdjęć Katarzyny Zielińskiej ze swoim ukochanym znajdziecie naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Zielińska i jej mąż poznali się w nietypowych okolicznościach

Katarzyna Zielińska i Wojciech Domański poznali się... w przedszkolu. Później jednak nie mieli ze sobą kontaktu. Mało kto spodziewał się, że para po wielu latach odnowi relację. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych mężczyzna odezwał się do dawnej znajomej. "O tym, że Kasia jest popularną aktorką, wiedziałem dawno od mamy. Rozmawialiśmy tak, jakbyśmy widzieli się dzień wcześniej, a przecież upłynęły lata od ostatniego spotkania" - mówił Domański w jednym z wywiadów. Zaledwie dwa lata później para została narzeczeństwem. Mężczyzna poprosił o rękę Zielińskiej na wakacjach w Tajlandii. ZOBACZ TEŻ: Zielińska szła przez centrum Warszawy i płakała. Potem wyznała przez kogo. "Gruba i nie ma gustu"