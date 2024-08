Julia Wieniawa już jakiś czas temu informowała fanów o zerwaniu współpracy z wytwórnią muzyczną Kayax. Ostatnio jej singiel "Sobą Tak" został wydany przez wytwórnię "Wieniawa Records". Teraz po raz kolejny artystka poruszyła temat dawnej współpracy, z uwagi na to, że jej piosenka została zdjęta z platformy Spotify. Wokalistka twierdzi, że Kayax próbuje jej zaszkodzić. "Niestety z racji kolejnych prób zakładania blokad przez Kayax, w tym tygodniu Spotify czasowo zawiesił odtwarzanie utworu. Blokada jest nieuzasadniona i robimy wszystko, żeby utwór wrócił na Spotify jak najszybciej" - wyznała artystka na profilu na Instagramie. Jej post został wymownie skomentowany przez inną piosenkarkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa śpiewała, prowadząc samochód. Co na to fani?

Mery Spolsky wymownie odpowiedziała na nagranie Julii Wieniawy. Ta odpowiedziała. Ostra wymiana słów w komentarzach

Julia Wieniawa opublikowała materiał na swoim profilu na Instagramie. Wytłumaczyła, dlaczego jej utwór zniknął z jednej z popularniejszych platform streamingowych, czyli Spotify. Wokalistka wyraziła swoje oburzenie i obiecała, że zrobi wszystko, aby singiel wrócił. Dodała, że problem pojawił się tylko w tym serwisie. "W każdym innym serwisie streaming’owym takim jak TIDAL, YouTube, Apple Music utwór jest dostępny. Jest też na listach przebojów w największych rozgłośniach radiowych w Polsce i możecie go usłyszeć w telewizji. To mówi samo za siebie" - podkreśliła. Mery Spolsky skomentowała post Julii Wieniawy. Napisała jedynie "XD". Ta szybko zareagowała. Raczej nie mogła w to uwierzyć.

Proszę cię o wstrzymanie się z komentowaniem sprawy, której nie znasz szczegółów. Szok. Artystka artystce. Ps. Miej oczy szeroko otwarte

- napisała Julia Wieniawa w odpowiedzi na komentarz. Myślicie, że będzie z tego afera?Więcej zdjęć obu wokalistek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Menadżerka Julii Wieniawy skomentowała sytuację z wytwórnią Kayax. Jak to działa?

Sytuację z Kayaxem komentowała również menadżerka Julii Wieniawy. Warto przypomnieć, że sama artystka twierdzi, że umowa z wytwórnią została rozwiązana. Przedstawiciele wytwórni twierdzą, że piosenkarka powinna wydać u nich jeszcze dwa albumy. Menadżerka Julii jest zdania, że współpraca została już skończona. Powody mają być istotne. "Mamy dowody na istnienie ważnych powodów, na podstawie których umowa została rozwiązana. Przed rozwiązaniem umowy przez ponad dwa lata prowadziliśmy z Kayax dialog w celu naprawienia wygenerowanej przez Kayax sytuacji, związanej z wykonywaniem umowy przez Kayax" - podkreśliła. Więcej szczegółów na temat batlii Julii Wieniawy z wytwórnią znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Julia Wieniawa nie narzeka na brak pieniędzy. "Przez to, że mam taki luz, one przychodzą"