Jakiś czas temu Julia Wieniawa poinformowała w mediach, że nie współpracuje już z wytwórnią Kayax. "Pragnę poinformować, że z dniem dzisiejszym rozwiązałam moją współpracę z wytwórnią KAYAX, tj. spółką Kayax Production & Publishing sp. z o.o. Nie będę komentowała skierowanego przeze mnie do KAYAX oświadczenia o rozwiązaniu współpracy, w tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio z moim pełnomocnikiem" - napisała wówczas na Instagramie. Jak twierdzi, ponosi konsekwencje walki z wytwórnią, która ma blokować jej utwór "Sobą Tak" na serwisie streamingowym.

Julia Wieniawa komentuje zablokowanie jej piosenki. "Chcę wam wyjaśnić, jak to działa"

Julia Wieniawa z początkiem lipca wydała singiel "Sobą Tak". Długo nie nacieszyła się premierą, gdyż wytwórnia Kayax zablokowała utwór, twierdząc, że piosenkarka nadal związana jest z nimi umową. "Julia Wieniawa w 2017 r. podpisała z nami kontrakt fonograficzny na wydanie trzech albumów. Do tej pory wydała jeden - "Omamy" z 2022 r. (...) Zgodnie z obowiązującą umową dwa kolejne albumy powinny ukazać się w Kayaxie, a nie innej wytwórni" - stwierdził w rozmowie z Onetem współzałożyciel wytwórni, Tomik Grewiński. Ostatecznie utwór Wieniawy został zdjęty z popularnego serwisu streamingowego.

Tak jak mówiłam wam w dniu premiery, moja była wytwórnia Kayax założyła bezpodstawną blokadę na utwór. Chcę wam wyjaśnić, jak to działa… Spotify ma wewnętrznie taką politykę, że bez żadnych dowodów i konkretów w momencie, w którym ktoś zakłada blokadę - utwór zostaje wygaszony w przeciągu 48h. Dzięki waszemu wsparciu tak się nie stało i piosenka cały czas była dostępna. Była to wyjątkowa sytuacja. Nikt wcześniej nie 'zablokował blokady' Spotify

- wyjawiła w poście na Instagramie. Jak się okazało, wytwórnia cały czas próbowała zgłaszać swoje roszczenia względem utworu i blokować singiel. Z tego powodu serwis streamingowy postanowił "czasowo zawiesić odtwarzanie utworu". Wieniawa podkreśla, że jest on nadal dostępny w innych serwisach streamingowych, oraz można go usłyszeć w największych stacjach radiowych w kraju czy telewizji.

Blokada jest nieuzasadniona i robimy wszystko, żeby utwór wrócił na Spotify jak najszybciej. (...) Staram się nie patrzeć na to, co robią ludzie nieżyczliwi. Robię po prostu swoje. 'Sobą Tak' to duży sukces! Dziękuję za wasze wsparcie - nie zwalniam tempa i jeszcze w tym miesiącu usłyszycie ode mnie dwa wakacyjne single!

- zapowiedziała gwiazda. Zdjęcia Julii Wieniawy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mama Julii Wieniawy odnosi się do sprawy. Jest oburzona

W rozmowie z Plejadą mama piosenkarki, która jednocześnie jest jej menedżerką, odniosła się do konfliktu z byłą wytwórnią reprezentującą w przeszłości jej córkę. Marta Wieniawa-Narkiewicz nawiązała do blokady utworu "Sobą Tak", wspominając nie tylko o braku zaufania córki do wytwórni, ale i o głośnym odejściu rozstaniu Kayah z Kayaxem.

Skandalicznym jest fakt, że wytwórnia podejmuje próby blokady muzyki Julii w sposób jednostronny i bez właściwych podstaw, nie licząc się z tym, że uderza w dobro artysty, jego odbiorców polskiej sceny muzycznej. (...) Blokada może być założona bez żadnego powodu, wystarczy tylko zgłoszenie nawet bezzasadne, jak w tej sytuacji. Decyzja Julii o rozwiązaniu umowy z wytwórnią Kayax była uzasadniona i oparta na ważnych powodach. To, co aktualnie realizuje zarząd Kayax, potwierdza tylko brak zaufania Julii do tego podmiotu. Stosowane metody, próby zastraszania i pokazania siły nie mogą być akceptowane. Nie bez powodu zapewne, podobnie jak Julia, ze współpracy z marką Kayax zrezygnowała sama jej współzałożycielka, co jest wiedzą powszechną

- dodała w rozmowie z portalem mama Julii Wieniawy.