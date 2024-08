Weronika Sowa, znana jako Wersow, to jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Jest ukochaną Karola Wiśniewskiego, znanego jako Friz. Jakiś czas temu na świat przyszła córka pary, Maja. Wersow zgromadziła niecałe cztery miliony fanów na profilu na Instagramie. Regularnie dzieli się swoją codziennością z obserwatorami, jednocześnie realizując wiele płatnych współprac. Ostatnio Weronika postanowiła zmienić nieco swój wygląd i skusiła się na nowy uśmiech. Teraz ma licówki.

Zobacz wideo Ewa Piekut z "Królowej przetrwania" ma nowe zęby. Uśmiech zrobiła w Turcji

Fani skomentowali nowy uśmiech Wersow. Nie wszyscy są zachwyceni

W najnowszym filmie na kanale na YouTube Wersow opowiedziała o nowych zębach. - Cieszę się, że wróciłam do naturalnego wyglądu. Stawiam na naturalność - wyznała. Fani w komentarzach stwierdzili, że fakt poprawiania swojego wyglądu przeczy jej słowom. Większość widzów jest zdania, że influencerka nie potrzebowała tej zmiany. "Trochę jestem zdziwiona tym wyborem, bo teraz jakoś twarz totalnie się zmieniła", "Bardzo cię lubię, ale uważam, że zęby wyglądają sztucznie. Mówisz o naturalności, a (...) widać, że coś jest nie do końca dopasowane", "Bez urazy, ale te zęby nie wyglądają najlepiej" - pisali pod filmikiem internauci. A wy co sądzicie o tej zmianie? Influencerka nie ukrywa, że w kwestii uzębienia może wprowadzić drobne modyfikacje. Chcecie zobaczyć nowe zęby Weroniki Sowy? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Co Wersow mówi na temat swoich zębów? Sama się przyzwyczaja

Sama Wersow w swoim najnowszym filmiku podkreśliła, że musi przyzwyczaić się do nowego wyglądu. Zapowiedziała również, że bardzo prawdopodobne jest to, że niezbędne będą kolejne zmiany w uzębieniu. Dodała, że długo przygotowywała się do tak dużej metamorfozy. - Mimo że dostosowaliśmy go (uśmiech - przyp. red.) na kilku wizytach, żeby faktycznie był taki, jaki sobie wymarzyłam, to i tak czuję, że może w nim zajść jeszcze kilka zmian - zaznaczyła. Niedługo potem na jej profilu na Instagramie pojawiło się InstaStories z piosenką "Nie wypada". Czyżby była to wiadomość do wszystkich hejterów w komentarzach? Poza tym, celebrytka nie przekazała innego komentarza. ZOBACZ TEŻ: Wersow weszła na konto i doznała szoku. "Okazało się, że mam mnóstwo pieniędzy"

Wersow na Instagramie fot. https://www.instagram.com/wersow/