Zofia Zborowska od wielu lat tworzy udany związek małżeński z Andrzejem Wroną. Para doczekała się dwóch córek. Starsza z nich, Nadzieja, urodziła się w 2021 roku. Niedawno ich rodzina się powiększyła. 16 maja 2024 roku para powitała na świecie drugie dziecko. "Wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka Jaśminka" - pisała wówczas dumna mama w mediach społecznościowych. Zborowska jakiś czas temu podjęła decyzję o wyprowadzce z mieszkania na Mokotowie. Obecnie mieszka w domu jednorodzinnym. Jak wygląda posiadłość?

REKLAMA

Zobacz wideo Zofia Zborowska nie pokazuje wizerunku córki w sieci. Wytłumaczyła dlaczego

Tak mieszkają Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Stawiają na oryginalność

Zofia Zborowska regularnie wrzuca do mediów społecznościowych wiele nagrań i zdjęć z życia prywatnego. Nic więc dziwnego, że w sieci pokazuje także kadry z wnętrza domu. Szczególnie dumna jest z kuchni. Pomieszczenie zostało wykończone w kolorze zielonym. Znajdziemy tam meble w tym odcieniu, a także dużo roślin. Nie można zapomnieć o gustownych kafelkach. Obok kuchni jest salon, w którym dominuje jasny kolor. W łazience stanęła kamienna wanna, która ma czarny odcień. Całość przełamano drewnem. W ogrodzie Zborowska i Wrona mają ogromny basen oraz miejsce wyznaczone do wypoczynku. Jakiś czas temu rodzina pokusiła się o szklarnię. Wokół domu pary nie brakuje zieleni i drzew, a także ogródka z ekologicznymi warzywami. Zajrzyjcie do naszej galerii. Tam zobaczycie więcej zdjęć domu Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony.

Mama Zofii Zborowskiej również pokazuje wnętrze swojego domu w mediach społecznościowych

Co ciekawe, rodzice Zofii Zborowskiej również pokazują swoje życie w mediach społecznościowych. Mama aktorki aktywnie działa na Instagramie. Maria Winiarska także zamieszcza materiały z wnętrza swojego domu. Najczęściej wita fanów z kuchni. "Sypialnie mamy trzy. Ja korzystam z jednej, żona z drugiej, a trzecia jest taka gościnna" - zdradził Wiktor Zborowski w rozmowie z "Super Expressem". Chcecie zobaczyć, jak wygląda to pomieszczenie w domu mamy Zofii Zborowskiej? O kuchni i salonie Marii Winiarskiej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Takiego prezentu nikt się nie spodziewał. Zborowska i Wrona przygotowali teledysk na urodziny córki. Internet zapłonął