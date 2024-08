Zenka Martyniuka nikomu nie trzeba przedstawiać. Gwiazda disco-polo od wielu lat działa na polskiej scenie. Wśród jego popularnych hitów znajdują się między inny "Przez twe oczy zielone" czy "Życie to są chwile". Martyniuk wciąż koncertuje i nagrywa nowe piosenki. Choć 55-latek wciąż zachwyca nietuzinkowym głosem, pojawiają się informacje, że jego kariera zaczyna podupadać. Co się stało?

Niepokojące wieści o karierze Zenka Martyniuka. Czy to już koniec?

Zenek Martyniuk zdobył ogromną popularność. Występował na wielu wydarzeniach w Telewizji Polskiej, szczególnie za czasów poprzedniej władzy. Obecnie piosenkarz coraz rzadziej gości w stacji. Pomimo tego, zespół Akcent ma sporo planów. W sierpniu zaplanowano aż dziewięć koncertów. Z kolei we wrześniu artysta wystąpi pięć razy. Na jesień Zenek Martyniuk wybiera się w trasę koncertową za ocean, a także do Wilna i Brukseli. Jak się jednak okazało, nieco mniej osób jest zainteresowanych jego występami. Na jego najbliższe koncerty w Siemianowicach Śląskich i Warszawie nabyć można bilety w promocyjnych cenach, a niektóre z nich zostały przecenione o połowę. Wygląda na to, że organizatorzy za wszelką cenę chcą wyprzedać koncerty. Co więcej, okazuje się, że muzyk jeszcze kilka lat temu mógł liczyć na dużo większe wynagrodzenie. Jego stawki za koncert również spadły. Nie zapominajmy o tym, że kwota jest do podziału na cały zespół, a często też trzeba odjąć zakwaterowanie. Czy kariera Zenka zbliża się ku końcowi? Po więcej zdjęć Zenka Martyniuka zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Daniel Martyniuk ma szansę wyprzedzić sławnego ojca? Ekspertka o talencie wokalnym syna Zenka

W ślady sławnego taty jakiś czas temu postanowił pójść Daniel Martyniuk. Mężczyzna, póki co nie rozwinął kariery muzycznej. To jednak nie przeszkodziło mu w nagrywaniu filmików na swoje konto na Instagramie. Daniel kilka razy zaprezentował fanom swoje umiejętności wokalne. Jego popisy oceniła ekspertka Anna Kamieńska w rozmowie z "Faktem". Nie była zachwycona. - Uważam, że niektóre nagrania z własnych muzycznych poczynań nie powinny być publikowane. Czasem warto spojrzeć na swój poziom wokalny z odrobiną krytyki. (...) Z doświadczenia wiem, że z każdej osoby można wydobyć potencjał drzemiący w jej głosie - nawet w tym przypadku, jednakże to wymagałoby pokory, pracy, a w pierwszej kolejności dostrzeżenia własnych błędów - grzmiała. Zgadzacie się?ZOBACZ TEŻ: Odmieniona Danuta Martyniuk wywija na plaży. Spójrzcie na jej włosy! Zainspirowała się... Shakirą

