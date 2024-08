Podczas Festiwalu CZ-PL im. Pawła Królikowskiego Antoni Królikowski i jego wybranka ogłosili, że spodziewają się dziecka. Aktor jest już ojcem dwuletniego Vincenta, który jest owocem związku z Joanną Opozdą. Formalnie aktorzy pozostają małżeństwem. Okoliczności, w jakich Królikowski rozstał się z żoną, spowodowały, że spadła na niego fala krytyki. Z negatywnymi komentarzami musi mierzyć także jego obecna partnerka. Ostatnio zdecydowała się odpowiedzieć na kilka z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda znów uderza w alimenciarzy. Zauważa luki prawne

Partnerka Królikowskiego reaguje na komentarze internautów. "Zupełnie bym na to nie wpadła"

Antoni Królikowski i Izabela Banaś pojawili sie ostatnio na Festiwalu CZ-PL im. Pawła Królikowskiego. W mediach społecznościowych podzielili się relacją z wydarzenia. Ukochana aktora zadeklarowała też, że pojawi się na imprezie również w przyszłym roku. Jedna z internautek wytknęła jej natomiast, że w tym czasie prawniczka będzie już mamą, która powinna opiekować się dzieckiem. " Za rok to będziesz mieć małe dziecko, którym należałoby się zająć" - napisała. Banaś nie zostawiła komentarza bez odpowiedzi.

Dzięki, że przypominasz, zupełnie bym na to nie wpadła. Maleństwo będzie z nami, niech chłonie kulturę od początku. Pozdrawiam

- odpisała. Wybranka Królikowskiego zareagowała także na komentarz innej internautki. "Miałam różne zdania, swoje opinie, ale życzę wam dużo miłości i zdrowia dla was" - napisała kobieta. Izabela wypunktowała natomiast, że to media odpowiadają za negatywny wizerunek jej i Antoniego Królikowskiego. "Zupełnie mnie to nie dziwi, media bywają jak krzywe zwierciadło, szczególnie gdy ktoś nie chce prać brudów publicznie i odpowiadać na zaczepki. Ale warto mieć w tym własny rozum i nie wierzyć ślepo plotkom. Bardzo dziękuję" - odpowiedziała.

Joanna Opozda apeluje do mediów. Pisze o ciężarnej partnerce Antoniego Królikowskiego

Niedługo po tym, jak Antoni Królikowski i Izabela Banaś ogłosili radosną nowinę w mediach społecznościowych Joanny Opozdy pojawił się post, w którym aktorka odniosła się do sprawy. Celebrytka poprosiła przedstawicieli mediów, aby nie prosili jej o komentarz dotyczący ciąży partnerki (wkrótce) byłego męża. Zaapelowała także, aby nie zasypywać prawniczki hejterskimi komentarzami. "Proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie" - napisała.