W ostatnim czasie głośno było o ministrze Michale Kołodziejczaku, który był widziany w kosztownych butach. Okazuje się, że polityk przywiązuje dużą wagę do wyglądu i obuwia właśnie. - Ja zawsze zwracałem uwagę na obuwie. Kiedy się dużo pracuje, każdy chce też mieć trochę radości z tego, co robi. Ale to nie jest kluczowa moja radość, acz buty faktycznie są okej - powiedział Kołodziejczak w rozmowie z "Faktem". O opinię na temat mody wśród polityków postanowiliśmy spytać Bartka Pniewskiego. To stylista, który współpracuje z Kołodziejczakiem, ale odpowiada też m.in. za karierę Allana Krupy.

REKLAMA

Zobacz wideo Swifties gotowe na koncert idolki. Jest błysk!

Stylista o modzie wśród polityków. "Przestają mieć kompleksy"

W rozmowie z Plotkiem Pniewski wyznał, że docenia to, że politycy zwracają coraz większą uwagę na to, co ubierają. - Bardzo cieszy, że polscy politycy zaczynają przywiązywać uwagę do tego, jak się ubierają, że przestają mieć kompleksy swojego odniesionego sukcesu. Na całym świecie politycy to głównie osoby sukcesu, dobrze sytuowane biznesowo, więc nie rozumiem skąd i dlaczego w Polsce panuje ta nieprawdziwa skromność. Jeżeli ktoś wchodzi do polityki jako człowiek, który już odniósł zawodowy i finansowy sukces, mamy większą pewność, że wchodzi do tej polityki, by działać dla dobra kraju - podkreślił stylista.

Najlepiej ubrany polityk w Polsce? Ekspert wskazał swój typ

Poprosiliśmy eksperta także o wskazanie najlepiej ubranego polityka w Polsce. - Jeżeli chodzi o najlepiej ubranego polityka, to oczywiście w najlepszym kierunku idzie minister Kołodziejczak, bo odrzucił tą udawaną skromność, ale takim najlepiej prezentującym się politykiem jest dla mnie prezydent Trzaskowski. On po prostu sam w sobie ma wiele klasy, luzu i to daje mu tą pozycję - stwierdził Bartek Pniewski w rozmowie z Plotkiem. Stylista wypowiedział się także na temat modowych wyborów prezydenta Andrzeja Dudy. - Jest prezydentem i obowiązują go pewne normy, a czy można byłoby ubierać naszego prezydenta lepiej? Na pewno. Natomiast wyglądu prezydenta wstydzić się nie musimy - dodał ekspert.