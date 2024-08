Chwile grozy na wakacjach Łukasza Nowickiego. Jego żona trafiła do szpitala

Łukasz Nowicki postanowił odpocząć od natłoku pracy i wraz z Olgą Nowicką wybrali się na zasłużony urlop. Małżonkowie zdecydowali się na wakacje w kraju i wybrali się nad polskie morze. Zakochani przeżyli chwile grozy, gdy aktorka trafiła do szpitala. Wiadomo, co się wydarzyło.

REKLAMA

Zobacz wideo Przez tę dietę można trafić do szpitala. Kwaśniewski ostrzega

Olga Nowicka wylądowała w szpitalu. Już wiadomo, co się wydarzyło

Łukasz Nowicki wraz z ukochaną Olgą uznali, że to doskonały moment, aby udać się na wakacje. Para postanowiła odpocząć nad Bałtykiem, choć to aktorka upierała się, by udać się nad polskie morze, a dokładniej do Krynicy Morskiej. "Upierałaś się przy morzu. Ja chciałem w góry. Dzisiaj mogę już szczerze ci podziękować. Miałaś rację kochanie" - napisał w poście na Instagramie aktor. Okazuje się, że pobyt w nadmorskiej miejscowości nie był tak udany. Nowicki musiał udać się z żoną do szpitala. Dziennikarz przestał relacjonować sielski odpoczynek, a po jakimś czasie opublikował zdjęcie aktorki, która stała przed szpitalem w Elblągu o kulach ze stabilizatorem na nodze. Na szczęście Olga Nowicka uśmiechała się na ujęciu. Wspomnianą fotografię znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. Dziękujemy za fantastyczną opiekę.

- napisał na InstaStories Nowicki.

Kim jest żona Łukasza Nowickiego? Olga Nowicka jest aktorką, ale...

Choć Nowickiego i jego żonę dzieli 13 lat, dogadują się doskonale. Olga, tak jak jej mąż, jest aktorką, choć na co dzień nie pracuje w zawodzie. Nowicka jest też psychoterapeutką i prowadzi warsztaty mindfulness oraz treningi jogi. Grę w teatrze traktuje natomiast jako hobby. Para poznała się dzięki wspólnemu znajomemu. "Gdy wróciłam do domu, to czekała na mnie wiadomość od Łukasza z zaproszeniem na kawę. (…) Napisałam mu, żeby zostawił mi swój numer telefonu i jak będę gotowa, zadzwonię. Rok wcześniej rozstałam się z ojcem mojego synka i pomyślałam, że bezpieczniej będzie skupić się tylko na macierzyństwie" - wyjawiła w wywiadzie dla portalu WP Kobieta. Na pierwszej randce prezenter zaskoczył ukochaną - przyniósł jej słoik ogórków. "Śmiałam się sama, że to musiało skończyć się tylko ślubem. Do dzisiaj w każdą rocznicę dostaję słoik ogórków" - mówiła we wspomnianej rozmowie.