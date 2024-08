Krzysztof Skiba postanowił zadbać o zdrowie i tym samym postanowił przejść na dietę. Inspiracją stała się dla niego młodsza o ponad dwie dekady żona. Muzyk uznał, że zrezygnuje z jednego produktu, a efekty jego odchudzania są już widoczne. Satyryk zrzucił już prawie dziesięć kilogramów!

Krzysztof Skiba zgubił kilogramy. Przeszedł na dietę

60-latek postanowił o siebie zadbać i zdecydował się, aby przejść na dietę. Skiba został weganinem, co oznacza, że całkowicie zrezygnował z jedzenia mięsa. Muzyk zdecydował się na taki krok, gdyż jego ukochana Karolina od lat jest weganką. Dieta wegańska odrzuca także produkty odzwierzęce takie jak m.in. ser czy mleko. Satyryk postanowił podzielić się sukcesem, który odniósł dzięki diecie. Wyjawił, że udało mu się schudnąć, co napisał w poście na Instagramie.

Na wegańskim stylu odżywiania już osiem kilogramów w dół. Tutaj z pieczonym w jabłkach selerem

- czytamy we wpisie w mediach społecznościowych Skiby. Dodał także zdjęcie z opisanym daniem, które znajdziecie w naszej galerii na górze strony. W komentarzach wsparli go fani. "Z ciekawości kiedyś sprawdzę, jak to smakuje", "Podziwiam wytrwałość", "Też bym tak chciała, ale nie mogę wytrwać" - pisali pod postem.

Krzysztof Skiba skomentował sprawę zawieszenia Przemysława Babiarza

Na otwarciu igrzysk olimpijskich z ust Przemysława Babiarza padły słowa, które zszokowały: "Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety". To spowodowało, że dziennikarz został zawieszony, choć już wiadomo, że powróci do komentowania lekkiej atletyki. Tak sprawę postanowił skomentować Krzysztof Skiba. Zakpił z komentatora. "Na tym właśnie polega poezja, że można w niej marzyć o rzeczach niemożliwych. I dlatego też piosenka Lennona kochana jest przez miliony ludzi na całym świecie. (...) Gdyby pan Babiarz nie wiedział, to wyjaśniam, że w poezji trafiają się także takie stwory jak duchy, serce na dłoni lub w kieszeni, a nawet gadające chmury, kwiaty i drzewa" - napisał na Instagramie muzyk.