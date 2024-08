Marcin Dubieniecki był drugim mężem Marty Kaczyńskiej. Ślub cywilny wzięli w 2007 roku. W 2010 roku z kolei udzielili wspólnego wywiadu dwutygodnikowi "Gala". Później okazało się, że nie byli szczerzy w temacie córki, Ewy. Słowa poszły w świat, a prawda po jakimś czasie wyszła na jaw.

Dubieniecki i Kaczyńska opowiadali w wywiadzie o początkach swojego związku: To był grom z jasnego nieba

W rozmowie z "Galą" Dubieniecki i Kaczyńska wspominali początki swojej znajomości, a także reakcje pary prezydenckiej na nowego partnera córki. Okazuje się, że córka Lecha i Marii Kaczyńskich poznała prawnika w Darłówku. - Nie należę do osób, które się spalają w kontaktach. Marta zrobiła na mnie niebywałe wrażenie, ale w życiu nie pokazałbym jej jak wielkie - przyznał Marcin Dubieniecki. Dodajmy, że w tamtym okresie Kaczyńska rozstała się z pierwszym mężem Piotrem Smuniewskim i sama wychowywała córkę Ewę. - Nie byłam w najlepszej formie psychicznej. Jedyne, czego chciałam, to stamtąd uciekać. W pewnym momencie zobaczyłam, że ktoś się do mnie uśmiecha. I nad tym stołem nasze spojrzenia się skrzyżowały... To było niesamowite. Muszę powiedzieć, że to był grom z jasnego nieba - wspominała wówczas Marta Kaczyńska.

Kaczyńska nie była szczera podczas wywiadu. Okazało się, że Dubieniecki jest ojcem jej córki

Co więcej, Lech Kaczyński nie dawał zbytnio szans tej relacji. Przewidywał, że zakończy się ona po dwóch tygodniach. Prezydent był w szoku, gdy dowiedział się od przyszłego zięcia, że jego córka jest w ciąży. - Dobrze, że prezydent trzymał wtedy w ręku szklankę z wodą, bo przez chwilę nie mógł powietrza złapać. Po chwili powiedział: Skończ z tym prezydentem. Jesteś naszym synem - powiedział Marcin Dubieniecki. W 2007 roku na świat przyszła córka Kaczyńskiej i Dubienieckego, Martyna.

Okazuje się jednak, że Kaczyńska i Dubieniecki nie byli szczerzy w rozmowie z "Galą". Wyszło na jaw bowiem, że to Dubieniecki jest biologicznym ojcem Ewy, która urodziła się w 2003 roku. W 2012 roku prawnik przyznał w rozmowie z "Newsweekiem", że to on "prawnie i fizycznie" jest ojcem Ewy.