O Filipie Chajzerze w ostatnim czasie jest w mediach bardzo głośno. Jednym z powodów jest nowy biznes prezentera, czyli otwarta w Warszawie budka z kraftowym kebabem. Miejsce przyciąga spore grono klientów, ale wzbudza też sporo kontrowersji. Chętni na przysmaki od Filipa Chajzera nie będą mieli jednak szansy kupić kebaba w godzinach popołudniowych 1 sierpnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Smakuje?

Filip Chajzer tymczasowo zamyka kebab. Chodzi o obchody Powstania Warszawskiego

O decyzji zamknięcia budki z kebabem na kilka godzin Filip Chajzer poinformował na InstaStories. Jak przekazał, miejsce będzie nieczynne 1 sierpnia między godziną 16 a 18. Przyczyną decyzji prezentera jest ważna historyczna rocznica, która przypada w tym czasie. - Moi drodzy, jutro między godziną 16 a 18 mój kebab będzie zamknięty. W tym tak ważnym czasie i dla Warszawy, i dla całej Polski, są ważniejsze sprawy niż jedzenie kebabów. Chodzi oczywiście o kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - przekazał. Screen z InstaStories prezentera znajdziecie w galerii na górze strony.

Chajzer wielokrotnie podkreślał, że to obchody związane z tym wydarzeniem są szczególnie bliskie jego sercu. Rok temu 1 sierpnia w mediach społecznościowych przekazał, że te same wartości zaszczepił także swojemu synowi. "Mój sześcioletni syn od rana pytał, czy zabiorę go dziś do Śródmieścia 'na syreny'. To, że doskonale sam wie, jak ważny dzień dziś obchodzimy, uważam za swój wielki sukces. Chwała bohaterom Warszawy" - pisał prezenter.

Kolejny influencer skomentował wizytę w kebabie Filipa Chajzera. Doczekał się odpowiedzi

Jakiś czas temu głośno było o nagraniu Książula, który zarzucił Filipowi Chajzerowi, że "zwykli" klienci w jego kebabie nie są traktowani na równi z youtuberami. Influencer przeprowadził w tym celu eksperyment, porównując porcję, którą dostał jego podstawiony kolega z tą, którą otrzymał on sam. Podobny zarzut do prezentera wystosował teraz youtuber Blowek po przeprowadzeniu takiej samej akcji. Chajzer zdecydował się w dosadnych słowach odpowiedzieć influencerowi. - Fajnie, że dostałeś dużo mięsa. To jest powód do radości, ale po co te oszczerstwa? Po co te kłamstwa? Po co te popisy? To się nie można normalnie zachowywać, drogi Blowku - powiedział na nagraniu. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.