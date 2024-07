Anna Cieślak i Edward Miszczak nie należą do grona gwiazd, które przesadnie mówią publicznie o sprawach prywatnych. Jednak aktorce kilka razy zdarzyło się nieco opowiedzieć o jej relacji ze starszym od niej o 26 lat ukochanym. W jednym z wywiadów opowiedziała nawet o potrzebie posiadania dzieci.

Anna Cieślak: Nie wszyscy muszą mieć dzieci

Anna Cieślak i Edward Miszczak pobrali się w 2021 roku. I choć dzieli ich ponad ćwierć wieku, to jednak łączy ich ogromne uczucie. Aktorka już od dawna mówi, że przestała przejmować się komentarzami na temat tego, że jest dużo młodsza od męża. W jednym z niedawnych wywiadów podkreśliła, że "miłość jest bezwiekowa".

Piotr [Starak - red.] nas połączył. Tym razem na dobre. Nigdy nie myślałam, że w wieku 40 lat można się tak zakochać, stracić dla drugiej osoby głowę, przecież to się zdarza tylko w młodości. Dziś już wierzę, że miłość jest bezwiekowa

- wyznała w wywiadzie dla "Pani".

Z kolei w rozmowie z portalem Kobieta.pl z 2021 roku Cieślak opowiedziała o tym, czy planuje powiększyć rodzinę. Przywołała przy tym słowa swojej mamy, która udzieliła jej cennej lekcji.

Nie czuję się niespełnioną kobietą. To niesamowite, co powiedziała mi kiedyś moja mama: "Aniu, nie wszyscy muszą mieć dzieci". Czy to jest złe, że mówi ci coś takiego twoja matka, która sama wychowała dwie córki? (...) Wymaga to na pewno sporo odwagi z jej strony, żeby coś takiego powiedzieć swojej córce. Kiedy wszyscy cię cisną i mówią: "powinnaś mieć dzieci i założyć rodzinę, już najwyższy czas", moja mama mówi: "A byliście na jej przedstawieniach? Ona za każdym razem rodzi nowe dziecko"

- mogliśmy przeczytać.

Anna Cieślak o braku dzieci: To mój wybór

Aktorka opowiedziała też o tym, że nie zdecydowała się na macierzyństwo w rozmowie ze "Zwierciadłem". Tu również podkreśliła, że decyzja o tym, że nie ma dzieci, jest świadoma. Brak potomka nie jest zresztą dla Cieślak powodem do smutku. "Cieszę się, jak moje koleżanki zachodzą w ciążę, rodzą dzieci, ale ja mam inną konstrukcję psychofizyczną. Postanowiłam realizować się w zawodzie aktorki, bardzo dużo czasu spędzam w pracy, to mój wybór, tak mnie poprowadziło życie. Nie cierpię z tego powodu. Naokoło siebie mam dużo dzieci: chrześniaka, którego bardzo kocham, wnuczki i wnuka mojego męża, dzieci moich koleżanek. Niewielu ludzi przyjmuje taki wybór kobiet, uważają, że to jakaś forma degradacji" - powiedziała. W tym miejscu warto nadmienić, że Edward Miszczak ma dwóch dorosłych synów. Matką Szymona i Szczepana jest pierwsza żona dyrektora programowego Polsatu - Małgorzata Miszczak, która zmarła w 2019 roku.