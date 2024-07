Różczka i Holoubek od lat tworzą tajemniczą parę. O ich życiu plotkuje... mama reżysera

Magdalena Różczka to jedna z najpopularniejszych aktorek, którą mogliśmy oglądać w wielu rodzimych produkcjach. Jan Holoubek od lat spełnia się jako reżyser i operator. Nakręcił np. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Doppelgänger. Sobowtór" czy "Wielką wodę". Para poznała się na planie serialu. Połączyło ich wielkie uczucie. Tak wyglądała historia miłosna Różczki i Holoubka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jędrzejczyk opowiedziała o związkach "na chwilę" i Tinderze

Magdalena Różczka i Jan Holoubek są parą od lat. Rzadko mówią o związku

Zarówno aktorka, jak i reżyser, mają za sobą nieudane małżeństwa. Różczka w 2007 roku poślubiła scenarzystę Michała Marca, z którym ma córkę Wandę. Holoubek ożenił się z kostiumolożką. Oba związki nie przetrwały jednak próby czasu. Dopiero u swojego boku znaleźli miłość i szczęście. Różczka i Holoubek poznali się w 2012 roku na planie serialu "Lekarze". Połączyło ich niesamowite uczucie, a reżyser nie czekał długo, by przedstawić ukochaną swojej mamie. "Od razu polubiła Magdę Różczkę, podziwia ją za działalność charytatywną na rzecz dzieci. To dodatkowa gwarancja, że Magda będzie wspaniałą matką" - przekazało "Na żywo".

Para świetnie się dogaduje, choć o swoim związku mówią niewiele. Aktorka często pojawia się w produkcjach, które reżyseruje ukochany. Zagrała m.in. w "Rojście", gdzie wcieliła się w Annę Jass. Tak Różczka opowiadała o pracy na planie z partnerem. To w nim ceni.

Widzę, jak Janek pracuje na planie. To jest powrót do bycia nastolatkiem, wielki fun, radość. Dlatego praca z nim jest łatwa i efekt niewysilony. Ale to nie przypadek. Pracowitość Janka jest niesamowita. (…) Janek bardzo fajnie pracuje z aktorami, daje im dużą swobodę, słucha wszystkiego, co mówią. A jednocześnie ma swoją wizję. Założyliśmy, że ja na planie absolutnie mu ufam i wierzę we wszystko, co mówi

- wyjawiła w rozmowie z "Vogue Polska". Zdjęcia pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Różczka i Holoubek cenią wartości rodzinne. Chronią życie prywatne

Aktorka i reżyser doczekali się dwóch córek, choć długo ukrywali fakt przyjścia na świat pierwszej z nich - Heleny, która urodziła się w 2014 roku. W 2020 roku urodziła się im druga córka, o czym kilka miesięcy wcześniej miała opowiedzieć "Życiu na gorąco" matka Holoubka, Magdalena Zawadzka. "Jestem bardzo szczęśliwa, bo to wspaniała wiadomość. Gustaw też byłby najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, gdyby to widział. Myślę, że wciąż dba o nas z tego wymiaru, w którym się znalazł" - mówiła tygodnikowi. Para wychowuje razem córkę z pierwszego małżeństwa Różczki, Wandę. Co ciekawe, nastolatka pojawiła się w "Rojście '97". Gwiazda filmowa podkreślała, że najważniejsza jest dla niej rodzina.

W hierarchii ważności najważniejszy jest dom i macierzyństwo. Potem długo, długo nic i wtedy różne formy pomagania i praca

- wyjawiła podczas wizyty w "Pytanie na śniadanie" w 2015 roku aktorka.