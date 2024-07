Królikowski oczekuje narodzin drugiego dziecka. Mamy zdjęcie Izabeli. Widać ciążowe krągłości

Antek Królikowski jeszcze nie uregulował sprawy z Joanna Opozdą i Vincentem, a już założył nową rodzinę. Aktor postanowił podzielić się wesołą nowiną z "Super Expressem". To już pewne - będzie miał drugie dziecko. Wraz z ukochaną pojawił się na festiwalu filmowym. Nie dało się już ukryć, że Izabela jest w ciąży.

Antek Królikowski oczekuje drugiego dziecka. Izabela pokazała ciążowe krągłości

Antek Królikowski pojawił się wraz z Izabelą Banaś na festiwalu filmowym im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju. Para jest ze sobą ponad dwa lata i zdecydowali się, by powiększyć rodzinę. Na widowni ukochana aktora pojawiła się w długiej, białej sukience w typie hiszpanki, ale to nie to stylizacja najbardziej przykuwała uwagę. Od razu dało się zauważyć ciążowe krągłości Izabeli. Zdjęcie, na którym zobaczycie Banaś w ciąży, znajdziecie w naszej galerii na górze strony. W rozmowie z "Super Expressem" Antek wyznał, że wraz z Izabelą spodziewają się dziecka. Para ma zamiar wychować potomka we Wrocławiu.

Kudowa zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu, dlatego nie mogło zabraknąć w tym roku również nas. Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem. Pozwólcie, że resztę w tej sprawie pozostawimy na ten moment dla siebie. Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać. Wspominam to miasto z dzieciństwa i cieszę się, że nasze dziecko zapewne tutaj będzie stawiać pierwsze kroki

- wyjawił aktor.

Antek Królikowski zachwycony festiwalem filmowym imienia swojego ojca

Aktor podkreślił, że jest dumny ze swojej rodziny, a szczególnie z mamy, która zajmuje się organizacją imprezy. Jak czytamy na stronie festiwalu: "To wydarzenie łączące kulturę i piosenkę polską, i czeską w Kudowie-Zdroju". Antek zakłada, że ojciec byłby szczęśliwy, że festiwal tak się rozwinął.

Ostatni weekend lipca to od dziewięciu już lat stały termin festiwalu CZPL w Kudowie Zdroju. Od trzech lat festiwal nosi nazwę im. Pawła Królikowskiego, jego pomysłodawcy. Wierzę, że tatuś byłby szczęśliwy, widząc jak wspaniale festiwal się rozwinął! Jestem dumny z całej rodziny, na czele z mamą, która zajmuje się organizacją tej inicjatywy. Wspaniale było móc spotkać się z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi uczestnikami IX edycji festiwalu w Kudowie Zdroju i czeskim Nachodzie

- stwierdził w rozmowie z "Super Expressem".