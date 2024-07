Krzysztof "Grabaż" Grabowski trafił do szpitala. Konieczna była operacja

Krzysztof Grabowski "Grabaż" to znany prezenter radiowy i wokalista zespołu Pidżama Porno. Na scenie zadebiutował w 1984 roku z zespołem Ręce do Góry. W latach 1991−2001 pracował w poznańskim radiu "S" (obecnie Radio Eska). Ostatnio poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że znalazł się w szpitalu, gdzie przeszedł operację.

REKLAMA

Zobacz wideo Dieta kapuściana Kwaśniewskiego? Były prezydent wyjaśnia i ostrzega: Można trafić do szpitala

Krzysztof Grabowski jest w szpitalu. Wyjawił, co się stało

Krzysztof Grabowski zamieścił na Instagramie zdjęcie ze szpitalnego łóżka, pod którym dokładnie opisał, co mu jest. Przyznał, że to nie jest jego pierwsza wizyta w szpitalu w tym roku i zdradził, czego dokładnie dotyczyła operacja. Z pewnością niejednego obserwatora zaskoczył, twierdząc, że w zasadzie "lubi tam być", ponieważ "czuje się tam bezpiecznie i zaopiekowany należycie". "Kto idzie w Nowy Rok do szpitala, spędza tam cały rok… w moim przypadku w tym roku się to sprawdza" - zaczął wpis.

Znów na oddziale urologii Szpitala Świętej Rodziny w Poznaniu. Już po operacji. Prawie całą przekimałem. Teraz trochę mi zimno jeszcze. Miałem operowaną prostatę, której pilnuję pilnie jak Hirek Wrona, obcinano mi jej przerost, który jest równie upierdliwy jak to dużo gorsze schorzenie. Powoduje kamienie, permanentne zakażenia dróg moczowych, upierdliwość tego stanu jest olbrzymia. Cieszę się, że przynajmniej na jakiś czas mam to z głowy. Na jak długo? Pożyjemy, zobaczymy

- napisał pod fotografią.

Krzysztof Grabowski jak Hirek Wrona. Apeluje do panów

Krzysztof Grabowski, podobnie jak wcześniej Hirek Wrona, który zmaga się z podobnymi problemami, zaapelował do mężczyzn. "Wiadomość do panów. Będę kolejnym, które namawia was na regularne kontrolowanie prostaty. Wczesne wykrycie ratuje życie. Na ratunek przyjdą doskonali specjaliści i sam Da Vinci, robot-operator, który czyni cuda" - dodał.