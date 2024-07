Olga Kalicka jeszcze jakiś czas temu chętnie dzieliła się szczegółami ze swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Wszystko zmieniło się, gdy w 2021 roku wraz z partnerem, Cezarym Nowakiem podjęli decyzję o rozstaniu.

Aktorka nie ukrywała, że była to jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musiała podjąć w życiu. Wszystko ze względu na urodzonego w 2019 roku Aleksa - syna pary, który był dla nich najważniejszy. "To będzie dla mnie trudne, bolesne wyznanie. Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to, czego pragniemy. Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu. To, co jest niezmienne, to to, że kochamy Aleksia najbardziej na świecie i jako jego rodzice zrobimy wszystko, by miał cudowne, pełne radości dzieciństwo i wyrósł na mądrego, szczęśliwego człowieka" - pisała wówczas Kalicka o rozstaniu na Instagramie.

Po latach jednak Olga Kalicka przestała ukrywać, że znów jest szczęśliwie zakochana. W czerwcu br. opublikowała w sieci filmik z egzotycznych wakacji na Bali, gdzie wybrała się z ukochanym oraz Aleksem. Widzimy na nim, jak ubrana w strój kąpielowy Kalicka, przytula się i całuje partnera w stroju kąpielowym. "Odnaleźć siebie w oczach drugiej osoby to najpiękniejsze czego można doświadczyć. Bez ciebie nie poszłabym dalej. Jesteś najpiękniejszym prezentem i moim lustrem każdego dnia" - mogliśmy wówczas przeczytać.

Ostatnio również we wpisie nawiązała do partnera. Pod serią zdjęć z wakacji, na których nie miała ani grama makijażu ani filtrów napisała:

Kiedy twój facet ma bekę, że chodzisz z Bottegą [torebka Bottega Veneta, warta kilkanaście tys. zł - red.] na Helu. czyli… reportaż "Pamiętniki znad Bałtyku". Które zdjęcie jest twoim faworytem?

- żartowała.

Olga Kalicka i Cezary Nowak - historia miłości

Olga Kalicka i Cezary Nowak poznali się jeszcze w gimnazjum. Wieloletnia znajomość przerodziła się w związek, który potwierdzili dopiero w 2018 roku. W międzyczasie Nowak był z Robakiewicz, jednak rozstali się ze względu na łączącą ich odległość (córka Biedrzyńskiej uczyła się wówczas w Warszawskiej Szkole Filmowej, a Nowak w USA - red.). W 2019 roku Nowak i Kalicka zostali rodzicami, na świecie pojawił się ich syn Aleksy. Planowali ślub, jednak ich plany pokrzyżowała pandemia.