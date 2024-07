Serial "Lokatorzy" zdobył popularność ponad 20 lat temu. Polska produkcja opowiadała historię przyjaciół, którzy wynajmowali wspólnie mieszkanie od Heleny i Stanisława Bogackich (Ewa Szykulska i Marek Siudym). Wśród postaci można było wyróżnić Franka Stachyrę. Mężczyzna wcielał się w znajomego Jacka (Michał Lesień). Często narzekał na braki finansowe. Z tego względu pożyczał często pieniądze od swoich przyjaciół. Co więcej, ciągle szukał sposobu, aby być bogatym i zbytnio się przy tym nie wysilać. Franka odgrywał Maciej Kowalewski.

Maciej Kowalewski był gwiazdą "Lokatorów". Teraz to jego córka jest odnajduje się w aktorstwie

Maciej Kowalewski obecnie spełnia się głównie jako reżyser i scenarzysta. Mało kto wie, że jego dziecko jest rozpoznawalną aktorką. Starsza córka mężczyzny spełniała się w tym samych sferach, co tata. Co więcej, postanowiła spróbować swoich sił w filmach. Obecnie Marianna ma 27 lat i wiele sukcesów na koncie. Na ekranie zadebiutowała w 2017 roku. Początkowo dołączyła do obsady "Barw szczęścia". Później można było ją zobaczyć w takich produkcjach, jak "Rojst", "Echo serca" czy "Pułapka". Niedawno pracowała na planie filmów "Freestyle" oraz "Córka trenera". Jesteście zaskoczeni? Zdjęcia Macieja Kowalewskiego, a także jego córki Marianny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marianna Kowalewska jest już mężatką. W 2020 roku wzięła ślub

Marianna Kowalewska ma również udane życie prywatne. 27-latka w 2020 roku wzięła ślub z Miłoszem Gierszewskim. O zaręczynach poinformowała rok wcześniej za pomocą mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie pokazała nawet pierścionek. "Kochany mój, jedyny... nauczyłeś mnie kochać. Pokazałeś mi, czym jest miłość... 'Moja miłość równie jest głęboka jak morze, równie jak ono bez końca. Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuje jej w sercu' - W. Shakespeare. Zawsze ty. Zawsze ja. Zawsze my - pisała wówczas Kowalewska w sieci. Marianna ma również syna Ignacego. ZOBACZ TEŻ: Zuza zmartwychwstanie w "Przyjaciółkach"? Anita Sokołowska wróciła na plan. Są dowody

Marianna Kowalewska fot. KAPIF.pl